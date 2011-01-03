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Dünya

"YASAK GEZEGEN"İN YILDIZI FRANCIS ÖLDÜ NEW YORK (A.A)

03 Ocak 2011 22:39

-"YASAK GEZEGEN"İN YILDIZI FRANCIS ÖLDÜ NEW YORK (A.A) - 03.01.2011 - "Yasak Gezegen" (Forbidden Planet) adlı ünlü bilim-kurgu filminin kadın yıldızı Anne Francis, 80 yaşında hayatını kaybetti. Francis'in kızı Jane Uemura, Los Angeles Times gazetesine yaptığı açıklamada, annesinin dün Kaliforniya eyaletinin Santa Barbara kentindeki bir huzurevinde hayata gözlerini yumduğunu söyledi. Uemura, 2007 yılında akciğer kanseri teşhisi konan annesinin pankreas kanserinden öldüğünü ifade etti. New York doğumlu sarışın güzel Anne Francis, 1956 yılında rol aldığı Kayıp Gezegen ile tanınmıştı. Daha sonra onlarca film ve televizyon dizisinde oynayan Francis, 1960'ların ortalarında bir özel kadın dedektifi canlandığını "Honey West" dizisiyle Altın Küre (Golden Globe) ödülünü kazanmıştı. Francis büyük bir film yıldızı olmadan önce "Blackboard Jungle", "Funny Girl" ve "Hook, Line and Sinker" gibi filmlerde başrol ve yardımcı kadın oyuncu olarak rol almış, çok sonraları da televizyon dizilerinde misafir oyuncu olarak görünmüştü.

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