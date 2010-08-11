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"YASA DIŞI DİNLEME"DE 29 KİŞİYE TAKİPSİZLİK KARARI İSTANBUL (A.A) 

11 Ağustos 2010 16:05

-"YASA DIŞI DİNLEME"DE 29 KİŞİYE TAKİPSİZLİK KARARI İSTANBUL (A.A) - 11.08.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir suç örgütünün yasa dışı dinleme yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in de aralarında bulunduğu 29 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verirken, 35 kişi hakkında ise iddianame düzenledi.  İddiaya ilişkin soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali, çalışmalarını tamamladı.  Karaali, soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Rıdvan Dilmen'in de aralarında bulunduğu 29 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verirken, 35 kişi hakkında ise iddianame hazırladı. 

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