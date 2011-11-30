-"Yaş"la ilgili değişiklik kabul edildi TBMM (A.A) - 30.11.2011 - 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) 30 yaşından gün alanlar bedelli askerlikten yararlanacak. AK Parti, TBMM Genel Kurulunda görüşülen bedelli askerlik ile ilgili tasarının 4. maddesi üzerinde önerge verdi. Kabul edilen önergeye göre, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) 30 yaşından gün alanlar bedelli askerlikten yararlanacak. Tasarının mevcut halinde, Resmi Gazetede yayımlandığı gün baz alınarak, ''30 yaşından gün alanların yararlanacağı'' yönünde ifade yer alıyordu.