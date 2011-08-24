-"Yarım ağızla' davet edildik" ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - BDP, seçilen milletvekillerinin TBMM’ye ''yarım ağızla'' davet edildiğini ve partinin siyasal mücadele dışında kalması için yoğun bir çaba harcandığını öne sürdü. BDP'den yapılan yazılı açıklamada, dün Ankara'da toplanan parti meclisinin, 4 Eylül 2011 günü gerçekleştirilecek 2. Olağan Kongre'ye yönelik hazırlıkları gözden geçirdiği, tüzük değişikliğine yönelik önerileri değerlendirdiği belirtilirken, toplantıda sınır ötesi askeri operasyonlar ile BDP'ye yönelik ''saldırıların'' gündeme alındığı kaydedildi. ''Kürt sorununun'' bir kez daha savaş ve silaha havale edildiği savunulan açıklamada, ''Partimizi yaşanan ölümlerden sorumlu tutmaya kadar varan söylemleri ibretle izliyoruz. Parti Meclisimiz sorunun güvenlik önlemleriyle çözülemediğini, bundan sonra da asla çözülemeyeceğini, sorunun demokratik barışçıl yöntemlerle çözüleceğini bir kez daha ifade etmektedir'' denildi. Açıklamada, ''Parti Meclisimiz yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen demokratik mücadele ve demokratik çözüme olan inancını kaybetmeden yeni döneme daha güçlü ve donanımlı bir kongre ile gitme noktasında irade beyan etmiştir'' görüşü ifade edildi.