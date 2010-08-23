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"YARDIM GEMİLERİNE SALDIRI" SORUŞTURMASI İSTANBUL (A.A)

23 Ağustos 2010 21:54

-"YARDIM GEMİLERİNE SALDIRI" SORUŞTURMASI İSTANBUL (A.A) - 23.08.2010 - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Uluslararası Veri Toplama Misyonu heyetinin iki üyesi, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısıyla görüştü. Alınan bilgiye göre, heyet üyeleri Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesi'ne gelerek konuya ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci'yi ziyaret etti. Heyet üyelerinin tercüman aracılığıyla soruşturma kapsamında alınan ifadelerin genel bir özetini dinledikleri ve savcıdan olayda hayatını kaybedenlerin otopsi raporlarını aldıkları öğrenildi.

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