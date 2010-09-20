-"YAPTIRIMLARIN HİÇBİR ETKİSİ YOK" WASHINGTON (A.A) - 20.09.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülkesine yönelik uluslararası yaptırımların hiçbir etkisi olmadığını söyledi. Ahmedinejad, Amerikan ABD televizyon kanalının pazar günleri yayınlanan "This Week" programında yaptığı açıklamada, "Yaptırımları ciddiye alıyoruz, ama bunların etkili olduğunu düşünmek çok farklı bir şey" dedi. Aynı programda ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise Haziran ayında BM Güvenlik Konseyi'nde birçok ülkenin katılımıyla ağırlaştırılan İran'a uluslararası müeyyideleri överek, yaptırımların çok etkili olduğunu belirtti. Clinton, "Elde ettiğimiz bilgilere göre, İran rejimi yaptırımların bankacılık sistemleri ve ekonomik büyümelerinin üzerindeki etkileri karşısında çok endişeli" diye konuştu. Washington'ı ziyaret eden Fransa Savunma Bakanı Herve Morin de Tahran'a karşı yaptırımların meyvelerini vermeye başladığını kaydetti. Öte yandan, Ahmedinejad, BM Genel Kurul toplantıları için geldiği ABD'deki ilk gününde, Amerikan AP ajansına yapıtğı açıklamada, ülkesinin istikbal vaat ettiğini söyleyerek, ABD'nin İran'ın dünyada sahip olduğu büyük rolü kabul etmesini istedi. Hükümetinin atom bombası istemediği ve sadece barış ile nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyadan yana olduğu görüşünü yineleyen İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin tartışmalı nükleer programıyla ilgili müzakerelere ne zaman başlayacağı yönündeki sorulara açık bir yanıt vermedi.