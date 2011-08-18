-"Yaptırımlar Suriye rejimini kalbinden vuracak" WASHINGTON (A.A) - 18.08.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye'ye karşı uygulanacak Amerikan ekonomik ambargosunun, Devlet Başkanı Beşşar Esad rejimini ''tam kalbinden'' vuracağını söyledi. Dışişleri Bakanı Clinton, Başkan Obama'nın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a çekilme çağrısında bulunduğu ve yeni ekonomik ambargoların uygulanacağını bildirdiği konuşmasından kısa süre sonra televizyondan canlı yayımlanan açıklamasında, bu yeni yaptırımların Suriye'den ABD'ye petrol ve petrol ürünü ihracını yasaklayarak rejimi tam kalbinden vuracağını ifade etti. Hillary Clinton, ''Şiddet kampanyasını finanse etme kapasitesine darbe vurarak Esad rejimi üzerinde baskıyı arttırıyoruz, bu yaptırımların Suriye halkı üzerindeki istenmeyen etkisini asgariye indirmek için de gerekli önlemleri alacağız'' dedi. Başkan Obama, bu ülkeye uygulanacak yeni yaptırımlar çerçevesinde Suriye hükümetinin ABD'deki mal varlıklarının dondurulması, Amerikan vatandaşlarının Suriye'de iş ve yatırım yapmaları ile Suriye petrolünün ABD'ye ithalinin yasaklanması talimatını verdi. ABD ilk kez Beşşar Esad'ın iktidardan gitmesini açıkça telaffuz ediyor. Bu arada, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye büyükelçisini geri çağırma niyetinde olmadığı da bildirildi. Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Tommy Vietor, Başkan Obama'nın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a çekilme çağrısında bulunduğu ve yeni ekonomik ambargoların uygulanacağını bildirdiği konuşmasından kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Suriye büyükelçisine sahada ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.