-"YAPILAN PROTESTO MESNETSİZDİR" VAN (A.A) - 05.10.2010 - Van Valisi Münir Karaloğlu, BDP Van İl Genel Meclisi üyelerinin toplantıya kar maskesi takarak katılması ile ilgili, ''yapılan protesto, demokratik bir hak olmakla birlikte yersizdir, mesnetsizdir'' dedi. Vali Karaloğlu, Barış Demokrasi Partisi (BDP) Van İl Genel Meclisi üyelerinin, toplantı salonuna kendilerinden habersiz güvenlik kamerası yerleştirildiğini öne sürerek, Ekim ayı toplantısına, ''kar maskesi'' takarak katılması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Karaloğlu, TBMM başta olmak üzere, Belediye Meclisleri ve İl Genel Meclislerinin büyük bölümünün, halkı bilgilendirecek oturumlarını, yayın yoluyla kamuoyu ile paylaştıklarını belirtti. Van İl Genel Meclisinin, şeffaflığı sağlama adına oturumlarını kamuoyu ile paylaşmak isteyeceği öngörülerek; İl Özel İdaresi tarafından, İl Genel Meclisi toplantı salonuna, 5 adet kamera kurulduğunu ifade eden Karaloğlu, açıklamasında şunları kaydetti: ''Sağlık, tarım, sanayi, turizm, çevre düzeni, bayındırlık ve benzeri sorunlara çözüm üretmek, projeler geliştirmek için faaliyet gösteren İl Genel Meclisimizin toplantı salonuna kurulacak bu sistemle, yasada kamuya açık olduğu belirtilen toplantıların, yayın yoluyla vatandaşa ulaştırılması hedeflenmiştir. Protestocu arkadaşlarımızın mensubu olduğu meclis, kayıt ve yayın konusunda tek yetkilidir. Bütün kullanım hakkı İl Genel Meclisimizindir. Başka herhangi bir kurumun kayıt alma yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılan protesto, demokratik bir hak olmakla birlikte yersizdir, mesnetsizdir.'' Bu gibi gereksiz ve gerekçesiz eylemlerin, Van'da el ele başlatılan gelişme ve ilerleme hamlesine zarar verdiğini bildiren Karaloğlu, açıklamasının devamında şu ifadeler yer verdi: ''İl Genel Meclisimizi başka bir yerde toplama düşüncesi de verilen zararın artırılması dışında, bir anlam taşımamaktadır. Bu da açıkça İl Özel İdaresi Yasasına aykırıdır. İl Genel Meclisi Kanunumuz hem kayıt konusunu hem de toplantı şeklini ayrıntıları ile düzenlemiştir. Yetki ve sorumluluk meclisimiz ve onun üyelerinindir. Herkesin, Van'ı da düşünerek, sağduyuyla hareket edeceğine inanıyorum.'' İl Özel İdaresi salonunda dün yapılan İl Genel Meclisi Ekim ayı olağan toplantısına kar maskesi takarak katılan BDP'li 23 meclis üyesi, bir hafta önce meclis toplantı salonuna kurulan güvenlik kameralarının kendilerinin izni olmadan salona yerleştirildiğini savunarak, olayı protesto etmişti.