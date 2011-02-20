-"YANLIŞ EYLEMLER İKTİDARI MASUM GÖSTERİR" MERSİN (A.A) - 20.02.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tutuklanan asker ailelerinin "eylemvari" davranışını tasvip etmediğini ifade ederek, "Herkes gibi onların da sabırla beklemesi gerekir. Yanlış eylemlerle yanlış propagandalara alet edilerek, bugünkü siyasi iktidarı yine halkın gözünde masum gösterme durumuna tekrar düşmemek lazım" dedi. Bahçeli, bir dizi etkinliğe katılmak üzere geldiği Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet Ballı'yı makamında ziyaret etti. Ziyareti sırasında bir vatandaşın Anamur'un il olmasıyla ilgili talebi üzerine Bahçeli, MHP milletvekillerinin ''İki İlçe ve Anamur Adıyla Yeni Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi'' verdiğini, ancak yeterli oya sahip olamadıkları için konunun TBMM İçişleri ile Plan ve Bütçe komisyonlarında beklediğini bildirdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, Hasdal'daki muvazzaf subayların Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşener tarafından ziyaret edilmesinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti: ''Buna saygı duymak lazım. Herhangi bir arkadaşınız başına böyle bir şey gelse, siz ziyaretten kaçınır mısınız? Genelkurmay Başkanı ve komutanlar, arkadaşlarını ziyaret ediyor, geçmiş olsun diliyor. Bundan da anlam çıkardığınız takdirde, Türkiye çok daha karmaşık bir hale bürünebilir. Olayları saygı ile karşılamak lazım. Bunlar da Genelkurmayın bir dayanışması ve birlikte mücadele azmi olarak değerlendirmek gerekir.'' Devlet Bahçeli, bazı komutan eşlerinin Anıtkabir'i ziyaret etmesine ilişkin soruya da ''Bu suçlamayı iktidarın dışındakilerin yapması gerekir. Çünkü, iktidar yargıyı ele geçirme, AKP'leştirme, yargıya müdahale yoluyla sonuç almaya çalışan bir iktidardır. Bunların şikayet hakkı yoktur. Ancak, demokrasinin daha işler hale gelmesi için darbe zihniyetinin toplumdan uzaklaştırılması gerekir. Bununla ilgili bir iddia varsa ki var, bununla ilgili yargı başlamıştır. Her gün, dava üzerine bilen bilmeyen basın mensupları veya siyasi kişilerin konu üzerinde yorum yapması doğru değil. Silahlı Kuvvetler mensuplarından tutuklananlar olmuştur ancak bunların ailelerinin eylemvari bir davranışını tasvip etmiyorum. Herkes gibi onların da sabırla beklemesi gerekir. Yanlış eylemlerle yanlış propagandalara alet edilerek, bugünkü siyasi iktidarı yine halkın gözünde masum gösterme durumuna tekrar düşmemek lazım'' şeklinde yanıt verdi.