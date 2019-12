-"YANGINDA KURTARILAN BEBEK DÜŞEBİLİRDİ" DENİZLİ (A.A) - 25.07.2011 - Denizli Belediyesi, 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın ve sonrasında bir aylık bebeğin kurtarılmasıyla ilgili olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bebeğin yangın riskinden daha çok düşme riskine sokulduğunu bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, bir apartmanın birinci katında çıkan yangınla ilgili iki gündür basında yer alan haberler üzerine, konuyla ilgili ayrıntılı inceleme gerçekleştirildiği belirtildi. Yangının apartmanın birinci katındaki dairenin salonunda başladığı ve diğer odalara dahi sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, yangın sırasında binadakilerin, 2 itfaiye görevlisince önlem almaları konusunda yönlendirildikleri hatırlatıldı. Açıklamada, bir vatandaşın balkon demirlerinden tırmanıp, balkondaki bir bebeği kurtarması ile ilgili ise şu ifadelere yer verildi: ''Kamuoyuna sunulan bilgide, itfaiye görevlileri aciz, ekipman olarak da yetersiz kalındığı şeklinde ifadeler kullanılmıştır. Ayrıca, yangın birinci katta çıkmış, tam çaprazda yer alan evin balkonundan bebek aşağıya indirilmiştir. Bir vatandaş yangın riski olmayan evden, hem kendi hayatını hem de bebeğin hayatını riske atarak aşağı kata inmiştir. Bu davranış her ne kadar iyi niyetli olsa da, riskli, her an can kaybına maruz kalabilecek, örnek bir davranış değildir. Söz konusu olayda, bebek yangın riskinden daha çok, düşme riskine sokulmuştur. Bu gibi panikle yapılan davranışlar, hem uzman ekiplerin görevini yapmalarını zorlaştırmakta hem de gereksiz risk sonucu can ve mal kayıplarına yol açabilmektedir.'' Açıklamada ayrıca, Denizli Belediyesi İtfaiyesi'nin teknolojik ekipman, araç ve eğitimli uzman personeliyle Türkiye'de örnek alınan bir teşkilat olduğu kaydedildi.