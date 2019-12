-"Wall Street" protestoları NEW YORK (A.A) - 06.10.2011 - New York'ta binlerce kişi New York finans merkezi olarak bilinen ''Wall Street'' ve ülkedeki gelir dağılımı dengesizliğini protesto etti. New York'un Manhattan semtinde New York Borsası'nın bulunduğu Wall Street yakınındaki mahkemeler bölgesindeki ''Foley Square'' alanında toplanan protestoculara öğrenci grupları ile işçi, öğretmen ve sağlık çalışanları sendikaları da büyük destek verdi. 17 Eylül'den bu yana Wall Street'in hemen yanındaki Zuccotti Park'a kamp kuran ''Wall Street'i İşgal Et'' adlı sivil girişim tarafından düzenlenen protesto gösterisi sırasında binlerce kişi saatlerce slogan attı. 17 Eylül'den beri ilk kez bu kadar büyük kalabalığın toplandığı protestoya New York dışından gelenler de katıldı. Zuccotti Park'ta toplanan gruplar ellerindeki yüzlerce pankartla ve sloganlar atarak 6-7 cadde ötede bulunan Foley Square'e dek yürüdüler. Yürüyüş sırasında New York polisinin son derece sıkı güvenlik önlemleri aldığı dikkati çekti. Yürüyüş güzergahında polis yer yer sokakları trafiğe kapatırken havadan da polis helikopterleri sürekli kontrol uçuşu yaptı. Foley Square alanına gelen göstericilere New York içinden ve kent dışından da binlerce protestocu katıldı. Foley Square alanına kurulan ve mikrofonun da yerleştirildiği kürsüden öğretmenler sendikasından, eğitim ve sağlık çalışanlarına, işçilere dek pek çok konuşmacı yer yer sloganlar atarak kalabalığın nabzını tuttular. Atılan sloganlar arasında en dikkati çekenleri, ''Wall Street'i her gün her hafta işgal et'', ''Wall Street'i vergilendirin'', ''Biz Toplumun yüzde 99'uyuz'', ''Kalabalığa bak, işte bu demokrasi'', ''İşçi hakları insan haklarıdır'', ''Milyarderleri vergilendirin'', ''Bankalar borcunu ödesin'', ''Bu sokaklar bizim'', ''Kapitalizm krizin nedeni'', ''Açgözlülüğe son'', ''Robin Hood'umuz nerede?'', ''Savaş ekonomisi size yarıyor mu?'', ''İşe ihtiyacımız var, işten çıkarılmaya değil'' ve ''ABD'yi düzeltelim'' olurken, gruplar bu sloganları tempoyla ve zaman zaman müzik eşliğinde tekrar ettiler. Alandaki konuşmaların ardından binlerce kişi yine sloganlar atarak Zuccotti Park'a geri döndüler. Buradan ayrılan bir grup ise Wall Street sokağına girme teşebbüsünde bulununca 10'dan fazla kişinin tutuklandığı bildirildi. Polisin verdiği bilgiye göre, bir kişi polis memuruna saldırmaktan, bir diğeri de polis barikatını geçme teşebbüsünde bulunmaktan tutuklandı. -Göstericiler ne istiyor?- Protesto yürüyüşü öncesinde, yürüyüş sırasında ve protesto gösterisinin yapıldığı alanda çeşitli yaş gruplarından ve mesleklerinden insanlar A.A muhabirine yaptıkları açıklamalarda, kendilerinin toplumun marjinal bir grubunu değil, yüzde 99'unu temsil ettiklerini, yüzde 1'lik kesimin ise ayrıcalıklı ve zengin kesim olduğunu belirttiler. 2008 yılındaki bankaları kurtarma operasyonuna ve teşvik paketine karşı çıktıklarını ifade eden protestocular, yüzde 1'lik ayrıcalıklı kısmın kendilerinin sırtından geçindiklerini, öğrencilerin, öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının ve işçi sınıfının ise bütçedeki paylarının giderek kısıldığını söylediler. ''Wall Street'i İşgal Et'' sivil girişiminden Dan S. isimli genç öğrenci, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç gündür Zuccotti Park'ta kalan arkadaşlarına destek amacıyla geldiğini, eylemlerinin küçük bir gruptan bugün binlerce kişiye ulaştığını, ancak bunun bir adım olduğunu, daha yapılması gerekenler olduğunu, o yüzden eylemlerinin devam edeceğini söyledi. İşletme okuduğunu söyleyen genç, büyük şirketler yerine toplumda ''küçük işletmelere'' destek verilmesi gerektiğini, kendisinin de mezun olunca küçük işletmeler kurmak isteyenlere yardım etmek istediğini söyledi. Dan, eylemlerinin Arap Baharı girişimini başlatanlar gibi yine gençlerden olduğunu, ancak ABD'de şimdi protestolara her yaş grubundan çalışan her kesimin deste verdiğini söyledi. 17 Eylül'den beri Zuccotti Parkında kaldığını söyleyen genç müzisyen Kanaska Carter da A.A muhabirine, eylemlerinin Mısır'da başlayan ve yayılan Arap Bahar'ına benzetilebileceğini, kendilerinin de aynı şekilde internette örgütlenerek toplanmaya başladıklarını belirtti. Eyleme müziğiyle destek verdiğini söyleyen Carter, girişime katılanlarla aynı ruhu paylaştığı için parkta gece de kalmaya devam edeceğini belirtti. Carter, eyleme destek verenlerin tek bir kesimden gelmediğini, her yaştan, her ırktan, her inanıştan ve dinden çok değişik insan gruplarının, ''Wall Street karşıtı'' girişime destek verdiğini belirterek ''Bu artık sadece Mısır'da ya da New York'ta olan bir eylem değil, bu bir küresel harekettir'' diye konuştu. Carter, ''Burada önemli bir başarımız oldu, ilk gece burada sadece 300 kişi uyurken, şimdi aramızda çok daha büyük bir grup var'' dedi. Kevin Tighe ve Gustavo Ramirez adlı iki arkadaş da A.A muhabirinin soruları üzerine, üniversitede okuduklarını ve geçen hafta sonunda Brooklyn Köprüsündeki olayda polis tarafından tutuklandıklarını anlattılar. Hayatlarında ilk kez tutuklandıklarını, en az 5 saat polis gözetiminde kaldıklarını ve kentin uzağındaki bir hapishaneye götürüldüklerini anlatan iki genç, nerede olduklarını anlayamadıklarını, bu süre içinde aileleriyle telefonda görüşmelerine de izin verilmediğini vurguladılar. Kötü bir tecrübe yaşadıklarını ifade eden 19 ve 20 yaşındaki iki genç, o yüzden bu gösteride bulunmalarından annelerinin endişe duyduğunu da söylediler. Yeniden tutuklanmayı istemediğini, ama yine de protesto gösterisine geldiğini belirten Gustavo Ramirez, gülümseyerek ''Ama bizim kökenimiz Küba, bu tür olaylara alışık bir kökenimiz var ve babam da bana destek veriyor'' diye konuştu. Tighe ve Ramirez, protestonun El Cezire televizyonundan Fox News'e kadar pekçok tv kanalı tarafından çekildiğine de işaret ederek ''Bu harika, 19 günden beri buradayız, sayımız artıyor. Neden buradayız, çünkü hükümet bizimle ilgilenmiyor, hep toplumun üst katmanında yer alan ve Wall Street'te çalışan işadamlarının çıkarlarıyla ilgileniyorlar. Enflasyon yükseldi ama asgari ücret de bir artış olmadı, bu çok korkunç'' diye konuştular. Emekli üniversite profesörü olduğunu belirten Patricia Klein da A.A muhabirine, ''Wall Street'i İsgal Et'' sivil girişimine destek vermek için geldiğini belirterek ''ABD'nin yüzde 40'lık geliri toplumun sadece yüzde 1'lik kesimi tarafından kontrol ediliyor, ABD'de orta kesim giderek yok oluyor'' dedi. Buraya katılanların marjinal bir grup olmadığını vurgulayan ve pekçok kesimin çektiği mali sıkıntıların acısını derinden hissettiklerini belirten Klein, şöyle konuştu: ''Çok sevdiğim New York Times gazetesi ise buradakilerin belli bir amacı olmadığını iddia ediyor, bu çok yanlış, Amerikalılar bu şekilde yaşamaya devam edemez. ABD'de gelir dağılımın en üstünde yer alan çok ufak bir kesim, ülkenin refahının çoğunluğunu elinde tutuyor, bu olmaz, bu böyle devam etmez. Bu sistem zengin kesim için bile artık işlemiyor çünkü daha fakir kesimler onların ürettiklerini alacak durumda bile değil'' dedi. Bu hareketin ABD Başkanı Barack Obama'nın işine yarabileceğini söyleyen Klein, ''Bu hareket değişim mesajıyla gelen Obama'yı içinde bulunduğu çıkmazdan çıkartabilir'' diye konuştu. Yürüyüş sırasında A.A muhabirine konuşan Nicole isimli bir öğretmen de büyük şirketlerin ABD yönetimiyle işbirliği içinde olduklarını ve ülkeye zarar verdiklerini, oysa insanlığın ve dünyanın hayatta kalması için para hırsının bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi. Üniversiteye gitmeye parası olmadığını söyleyen bir genç bayan da hayatta kalmak için çalışmak zorunda olduğunu, ekonomik krizin nedeninin ise kendi kesiminin değil, Wall Street kesiminin olduğunu belirterek ülkede büyük bir gelir dağılımı adaletsizliği olduğunu vurguladı. Amerikalı emekli bir öğretmen de Colorado'dan geldiğini belirterek ''Burada mesaj açık, demokrasi en sonunda işliyor, kimse bizi durduramaz. Biz burada her yaştan gelen insanlarız, bugün bu eyleme katılmak için Colorado'dan geldik, yarının büyükleri olan gençler için'' diye konuştu. ''Bütçe Kesintileri Çocuklara Zarar Veriyor'' yazılı pankartı taşıyan Brooklyn devlet ilkokulundan iki öğretmen de A.A muhabirine yaptıkları açıklamalarda, ABD'de devlet okullarının son derece zor bir dönem geçirdiğini, sürekli bütçelerinin kısıldığını ve kendilerinin de uzun zamandır sözleşmesiz ve az maaşla geçindiklerini anlattılar. Öğretmenlerin protesto gösterisine sendikalarıyla katıldığını belirten iki öğretmen, ''Demokrasimiz sermaye sahipleri tarafından ipotek altına alındı, buradaki mesaj çok açık, ama duymak istemiyorlar. Ekonomik kriz burada hepimizi bir araya topladı'' dediler. Anne olduklarını da söyleyen iki öğretmen devlet okullarının giderek zor durumda kalmasından çok üzgün olduğunu söyleyerek şöyle konuştular: ''Buradaki büyük kalabalığı görmekten çok memnunuz, en sonunda insanlar haklarını aramak için buradalar. Bizim gerçek reforma ihtiyacımız var, ama Obama'nın politikalarının tümünün çöktüğüne de inanmak istemiyoruz. Bu gösterimiz ABD'de televizyon kanallarında görülecek ve karar vericiler bizim taleplerimizi dikkate almak zorunda kalacaklar.''