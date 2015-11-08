"Volkswagen mühendisleri itiraf etti"



Gazetenin haberine göre, Volkswagen mühendisleri, eski CEO Martin Winterkorn tarafından belirlenen zorlu hedeflere ulaşmanın kolay olmaması nedeniyle böyle bir yola başvurduklarını bildirdi.

Haberde, mühendislerin lastik basıncı ve motor yağı-dizel karışımını daha az yakıt kullanmak için manipüle ettiği; bunun 2013 yılında başlayıp bu yılın ilkbaharına kadar sürdüğü yazıldı.

Volkswagen sözcüsü ise haber hakkında yorumda bulunmayı reddedip, "Çalışanlar, iç soruşturmada yakıt tüketimi verilerinin hesaplanmasında düzensizlikler olduğunu fark etti. Bunun nasıl olduğu hala araştırılıyor” dedi.

Bild'e göre, Winterkorn, 2012 yılı mart ayında Cenevre'deki otomobil fuarında şirketinin 2015 yılına kadar karbondioksit emisyonunu yüzde 30 azaltmak istediğini bildirmişti. Mühendislerse bunu başarmanın zor olacağını söylemeye cesaret edemedi.