"Vize"de gerginliğin azalmasıyla döviz ve faiz indi, Borsa çıktı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Ekim (DHA) - ABD ile vize krizinin patlamasıyla, kısa sürede yüzde 5.0 dolayında tırmanan dolar ve euro, gerginliğin azalmasıyla 3.70 ve 4.35 liranın altına çekildi.

ABD\'nin Türkiye\'deki misyonlarında vize işlemlerini askıya almasının ardından 3.78 lira ile Nisan\'dan bu yana en yüksek düzeye yükselen dolar 3.68 - 3.69 lira aralığında başladığı yenin günün kapanışına doğru 3.67. – 3.68 lira aralığına kadar inerken, 4.4453 lira ile yeni tarihi zirveye çıkan euro da 4.34 – 4.35 lira aralığına geriledi.

Vize krizinin etkisiyle dün güne yüzde 3.66 düşüşle 100 bin 324 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi, bugün toparlanarak, günü yüzde 2.07 artışla 103 bin 394 puandan kapattı.

Tahvil bono piyasasında iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi de, vize kriziyle, geçen hafta yükseldiği yüzde 12\'yi de aşarak yüzde 12.51 düzeyine tırmandıktan sonra, bugün yüzde 12.24 düzeyine geriledi.