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Ekonomi

"Vize krizi"nde yumuşama ile dolar yeniden 3.70 liranın altında

İstanbul, 11 Ekim (DHA) - ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'ın açıklamalarının ardından, piyasalarda "vize krizinde yumuşama" algısının güç kazanmasıyla, sabah yükselen dolar ve euronun yönü yeniden aşağıya döndü

11 Ekim 2017 17:37

İstanbul, 11 Ekim (DHA) - ABD Ankara Büyükelçisi John Bass\'ın açıklamalarının ardından, piyasalarda \"vize krizinde yumuşama\" algısının güç kazanmasıyla, sabah yükselen dolar ve euronun yönü yeniden aşağıya döndü.
Sabah saatlerinde Uluslararası Para Fonu\'nun (IMF) küresel ekonomiye ilişkin olumlu öngörüleri ve Katalonya\'da bağımsızlık ilanının ertelenmesiyle 3.7118 liraya kadar çıkan dolar 3.66 - 3.67 lira aralığına, 4.3841 lirayı gören euro da 4.33 - 4.34 lira aralığına geriledi.
Bass, bugün gazetecilere, Türkiye ile uzun geçmişi olan ilişkilerini bozmaya niyetleri olmadığını söyleyerek, vize krizini bir an önce geride bırakmayı umduklarını vurguladı ve \"ABD bağımsız bir Kürt devleti ya da koridorunu desteklemiyor; bölgedeki hiçbir faaliyetimiz bu amaca yönelik değil\" dedi.

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