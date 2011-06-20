-"VERİMLİLİK YÜZDE 7,4 ARTTI" ANKARA (A.A) - 20.06.2011 - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), verimliliğin 2011 yılı ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 arttığını bildirdi. TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, TÜİK'in açıkladığı 2011'in ilk çeyreğine ait imalat sanayi üretim ve istihdam verilerinden yapılan hesaplara göre Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üretimin yüzde 14,7, istihdamın da yüzde 6,8 artığı ifade edildi. İlk çeyrekte verimliliğin (işçi başına üretim) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 arttığı belirtilen açıklamada, bir önceki döneme (2010'un 4'üncü çeyreğine) göre ise, üretim artışındaki nispi yavaşlama nedeniyle üretimin yüzde 7,5 oranında, verimliliğin de yüzde 7,9 oranında gerilediği, istihdamın ise yüzde 0,5 yükseldiği belirtildi. İlk çeyrekte oluşan olumlu tablo sonucu, istihdam ve verimliliğin, yıllık üretim artışını yarı yarıya paylaşmış olduğu ifade edilen açıklamada, imalat sanayisindeki olumlu durumun ilk çeyreğe ait GSYH'nın da yüksek bir artışla gerçekleşmesini sağlayacağı düşünüldüğü bildirildi.