-"Verilecek cevaplar çok sarih olmalı" ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran'ın nükleer silah geliştirdiğine ilişkin iddiaların ve bu iddialara yönelik İran'ın cevaplarının açık olması gerektiğini belirterek, "Bu konudaki muğlaklıklar gereksiz gerilim alanları ortaya çıkartır" dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Sırbistan'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanında düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sırbistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştireceğini kaydeden Davutoğlu, bu ziyarette Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Dönem Başkanlığı'nı da yürüten Sırbistan ile "Balkan Savaşı'nın 100. yılı çerçevesinde Balkan Barışı" konulu bir ortak çalışmayı, ikili ilişkileri, Bosna-Hersek ve Kosova'daki gelişmeleri, Sancak ve diğer bölgesel konuları ele alacaklarını dile getirdi. Bir gazetecinin, İsrail'e ait insansız hava aracının Türkiye'de denize düştüğüne yönelik basında yer alan haberleri sorması üzerine Davutoğlu, bu konuyu araştırdıklarını söyledi. Davutoğlu, "Bu haberlerin tümünün hemen teyit edilmesi söz konusu değil. Ancak bütün bu Predatorlar da Heronların da kullanılış esasları ve çerçeveleri bellidir. Ve bu çerçevenin dışına çıkması söz konusu olamaz. Bu konuda Türkiye'nin gerekli denetim mekanizmaları vardır" dedi. Gazetecilerin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun İran'ın Nükleer programına ilişkin raporu hakkındaki görüşlerini sorması üzerine Davutoğlu, raporun kendilerine iletildiğini ve teknik incelemesinin ilgili kurumlar tarafından yapılmakta olduğunu ifade etti. Davutoğlu, şöyle konuştu: "Herşeyden önce şunu ifade etmek isterim, Türkiye, dünyada ve bölgemizde nükleer silahlanmaya karşıdır. Herhangi bir şekilde ve kim tarafından yürütülürse yürütülsün nükleer silaha dönük bir çalışmaya da karşıdır. Bunun için de her zaman bölgemizin nükleer silahlardan tümüyle arındırılması konusundaki tutumumuzu vurgulayageldik. Şu veya bu ülkenin değil, bütün bölgenin nükleer silahlardan arındırılması gerekmektedir. Çünkü bölgemizde yeteri kadar gerginlik sebebi mevcuttur. Bu konuda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın iddiası da bu iddialara İran tarafından verilecek cevapların da çok sarih olması gerekmektedir. Bu konudaki muğlaklıklar gereksiz gerilim alanları ortaya çıkartır. Hem iddiaların sarih olması gerekir, açık, görünür, elle tutulur delillere dayanmış olması gerekir hem de bunlara karşı olarak İran tarafından verilecek cevapların da sarih, açık olması gerekir. Bunlar zihinlerdeki şüpheleri ve muhtemel gerilimleri ortadan kaldırır." Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Kabe'de kaldırılması gündeme gelen revakların Türkiye'ye getirilmesine yönelik girişim olup olmadığına ilişkin soru üzerine de Kabe'de Osmanlı döneminde yapılan revakların hem Türkiye hem de Suudi Arabistan açısından önem taşıdığını kaydederek, bu revakların bir insanlık mirası olduğunu vurguladı. Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla yapılan projelerde revakların muhafaza edilmesini temenni ettiklerini belirten Davutoğlu, bu revakların korunması için Suudi Arabistan yönetimiyle temaslarının sürdüğünü anlattı.