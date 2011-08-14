-"Veli Göçer hiçbir zaman inşaat yapmadı" İSTANBUL (A.A) - 14.08.2011 - 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde inşa ettiği konutların yıkılması sonucu 195 kişinin ölümünden sorumlu tutularak 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen Veli Göçer'in avukatı Kadir Çiçek, ''Herkes 'depremin simgesi' diye gördükleri bu adam üzerinden haber yaptı. İşin gerçeği bu. Veli Göçer hiçbir zaman inşaat yapmadı. Binaları yapılmış bir şirkete 40 ay sonra ortak olmuş bir insan. Binaları yapılmış, yapı çalışması belli, mühendisi belli'' dedi. Çiçek, dün sabah Silivri Açık Cezaevinden tahliye edilen Veli Göçer hakkında herkesin bir şeyler söylediğini ancak hukuk mağdurlarının en başında Göçer'in gelmesi gerektiğini belirtti. ''Sessiz sedasız adamcağız yattı bu kadar sene. Veli Göçer aslında sıradan bir insan, hiçbir cezai ve hukuk sorumluluğu olmaması gereken bir insan'' diyen Çiçek, işin bu yönüyle kimsenin ilgilenmediğini söyledi. Veli Göçer'in herkes tarafından 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin simgesi olarak görüldüğünü ifade eden Çiçek, şunları kaydetti: ''Herkes 'depremin simgesi' diye gördükleri bu adam üzerinden haber yaptı. İşin gerçeği bu. Veli Göçer hiçbir zaman inşaat yapmadı. Binaları yapılmış bir şirkete 40 ay sonra ortak olmuş bir insan. Binaları yapılmış, yapı çalışması belli, mühendisi belli. Yani sadece orayı pazarlamak için ortak olmuş birisi. Yani Veli Göçer inşaatçı değil, müteahhit değil, böyle sıfatları yok. Deprem nedeniyle yasal olarak sorumlu olmaları gereken müteahhit, teknik sorumlu, inşaat ruhsatı sahibi, kontrol mühendisleri, proje sorumluları ve onay makamı gibi sıfatları haiz 6 bin 236 kişi 2 bin 435 adet dava dosyası ile yargılanmaya başlanmış, bu davalardan hiçbirisinde ilgilileri hakkında 1 yıl 8 aydan fazla hapis cezası tayin olunmamış, büyük çoğunluğu kısa süreli cezalar tayin olunarak paraya çevrilmiş yahut ertelenmiştir. Bunların hepsini belgeleriyle koymuş olmamıza rağmen önceki yargılama sürecinde birçok mecra Veli beyi önce 'tamam' deyip tahliye ederken ama sonradan böyle inanılmaz bir ceza verildi. Bir de diğer deprem davalarıyla kıyaslanamayacak kadar fazla bir ceza tayin edildi. Yani örneğin, Yalova'da Yüksel Sitesi de Aydın Sitesi de vardı. Bu ölçü değil ama oralarda vefat eden insan sayısı daha fazla. Oradaki parsel sayısı da fazla. Veli Göçer'in sonradan ortak olduğu her parsel ayrı suç kabul edildi ama diğerleri tek suç kabul edildi. Mesela Aydın Sitesi'nin durumuyla ilgili gerçek sorumluları hakkında 10 ay ceza verildi ama ertelendi. Yani adamın 7,5 yılı çalındı, her şeyine de el konuldu. Bu şekilde yaşamaya devam edecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 2008 yılında başvuru yaptık ve o da kabul edildi. Biz de şimdi onu bekliyoruz.'' Çiçek, Veli Göçer'in İstanbul'da yaşayacağını sözlerine ekledi. 1999 yılının eylül ayında İstanbul'da yakalanan ve ortağı İsmet Kösebalaban ile toplam 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılan Göçer, cezasının onanması üzerine 21 Ekim 2004'te cezaevine girdi. Göçer, sırasıyla Bursa, Konya, Elbistan ve son olarak Silivri Açık Cezaevinde kaldı. Ortağı İsmet Kösebalaban ise hastalık nedeniyle cezaevinde yaşamını yitirdi. Veli Göçer, 7,5 yıl hapis yattıktan sonra depremin 12. yıl dönümüne kısa süre kala tahliye edildi.