-"Van için Türkiye Kumbarası" projesi İSTANBUL (A.A) - 03.02.2012 - Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, ''Van için Türkiye Kumbarası'' projesine ilişkin, ''Çağrımız tüm kişi ve kurumlara; gelin bu kadarla sınırlı kalmasın, Van'da hayatı hep birlikte canlandıralım. Türkiye Kumbarasına atacağınız her bir kuruşla daha çok insanımıza ulaşalım ve Van'ı hep birlikte inşa edelim'' dedi. Ciliv, Milli Eğitim Bakanlığı, Turkcell ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından düzenlenen ''Van için Türkiye Kumbarası'' projesinin Sait Halim Paşa Yalısında düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, yaşanan felaketlerin hatırlanması, ancak bu olaylara yenilmeyerek ileriye doğru yürümeye devam etmek gerektiğini anlattı. Türkiye'nin, Van'ın ve Türk insanının da yaşanan tabii felakete yenilmediğini ve yenilmeyeceğini gördüklerini söyleyen Ciliv, ''Biz de Milli Eğitim Bakanlığı, Turkcell ve TEV beraber bu ileriye doğru gidişe destek olmaya karar verdik'' diye konuştu. Gerçekleştirecekleri projenin çok önemli ve çok farklı olduğunu vurgulayan Ciliv, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve devletin beraber çalışarak, insanların da katkılarıyla Van'a destek olacaklarını ifade etti. Ciliv, öğretmenlerin, eğitim ve öğretimde muazzam bir rolü olduğu için proje ile öğretmenlere ve öğrencilere odaklanmayı hedef aldıklarını anlattı. Bir toplumun geleceğini eğitim ve öğretimin belirlediğine işaret eden Ciliv, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tahsis edilen 5 dönüm arazi üstüne 2 artı 1 dairelerden 100 öğretmene tahsis edilmek üzere ''öğretmen kampüsü'' kurulacağını bildirdi. Ciliv, bu arazinin büyümeye açık olduğunu dile getirerek, kampanya büyüdükçe bu sayının artacağını söyledi. Öğretmen kampüsünün sosyal aktivite alanlarına sahip, depreme dayanıklı ve hızlı internet altyapısına sahip binalardan oluşacağını anlatan Ciliv, öğrenciler için de 100 öğrenci kapasiteli ''öğrenci yurdu'' yaptıracaklarını belirtti. Süreyya Ciliv konuşmasına şöyle devam etti: ''Hedefimiz martta hem öğrenci hem de öğretmen kampüsünün temelini atmak. Önümüzdeki eğitim öğretim yılına da yetiştireceğiz. Milli Eğitim Bakanımıza da bu arazileri böyle bir projeye tahsis ettiği için çok teşekkür ederim. TEV ile olan işbirliğimiz de ayrıca çok önemli. TEV'de 100 başarılı öğrenciye endüstri meslek liselerindeki burslarını sağlayacak. Biz bu projeye 'Türkiye kumbarası' diyoruz. Bu kumbaraya vatandaşlarımız da katkıda bulabilecekler. İlk, Turkcell olarak bu kumbaraya 5 milyon lirayı biz koyuyoruz. Fakat bu 5 milyon liranın yanında biliyoruz ki Türk insanı da böyle güzel bir projeye katkıda bulunmak isteyecekler. Bu sebeple teknolojiyi ve TEV'in de sistemini kullanarak Türkiye'den de bağışlar alacağız. Vatandaşlarımız kampanyaya katılmak için 5283'e 'Van' yazarak 5 TL'lik bağışları göndermiş olacak. Bunun yanı sıra Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası hesaplarına havale ve EFT yapılabilecek. Web sitelerinden de kredi kartıyla bağışlar yapılabilecek. Çağrımız tüm kişi ve kurumlara; gelin bu kadarla sınırlı kalmasın, Van'da hayatı hep birlikte canlandıralım. Türkiye Kumbarasına atacağınız her bir kuruşla daha çok insanımıza ulaşalım ve Van'ı hep birlikte inşa edelim.''