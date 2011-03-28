-"VALİ ATATÜRK'ÜN ARMAĞANI KALDIRILSIN DER Mİ" GİRESUN (A.A) - 28.03.2011 - Valiler Kararnamesi ile Giresun Valiliğine atanarak görevine başlayan Dursun Ali Şahin, "Atatürk, yüce insan, 23 Nisan'ı çocuklara, 19 Mayıs'ı gençlere, 29 Ekim'i de yetişkinlere armağan etmiştir. Hiç Atatürk'ün armağanı kaldırılsın diye bir vali söyler mi? böyle söyleyen adamın önce yüzünü ben karışlarım" dedi. Polis merasim mangasınca karşılanan Vali Şahin için Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Vali Yardımcıları Osman Demir, Cengizhan Aksoy, Ahmet Yılmaz, Giresun Jandarma Alay Komutanı Albay Ufuk Özsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Radi Akyol, Belediye Başkan Vekili Ahmet Yusufağaoğlu, Giresun Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Öden, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, mülki idari amiri olarak 33 yıldır hizmet verdiğini belirterek, yeşille mavinin birleştiği Giresun'a atanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Doğruluk ve dürüstlüğe verdiği önemi vurgulayan Şahin, ''Yalanın kırmızısını, beyazını hiç sevmem ve hepsini aynı niteliğe koyarım'' dedi. Konuşmasına Necip Fazıl Kısakürek, Namık Kemal ve Hacı Bektaş Veli'nin şiirlerinden alıntılar yaparak devam ettiği konuşmasında şunları kaydetti: ''Burada bugün hizmet için kapınızı çaldım. Mustafa Kemal Atatürk ne güzel söylemiş, 'Millete efendilik yoktur hizmete efendilik vardır' diye. İşte ben o hizmete efendiliğe talip olmak için buraya geldim. Bu çalışmalarımızda valilik olarak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarıyla hep beraber olacağız. Kapımız devletin kapısıdır ve herkese sonuna kadar açıktır. Devlet idaresinde artık 'çatık kaş hükümet dedikleri zat' dönemi bitmiştir. Artık tebessüm, gülümseme dönemi başlamıştır. Benim müdürlerim, idarecilerim ve belediye başkanlarımız öyle olmalıdır.'' Giresun'u gelişmiş illerin seviyesine çıkarmayı amaçladığını belirten Vali Şahin, yol ve su çalışmalarına öncelik vereceklerini söyledi. -''VALİ HİÇ ATATÜRK'ÜN ARMAĞANI KALDIRILSIN DER Mİ''- Konuşmasının ardından makamına geçen Vali Şahin, gazetecileri kabulünde yaptığı açıklamada, Giresun'a ''konaktan denizi seyretmek'' için gelmediğini, 24 saat esasına göre çalıştığını söyledi. Bir gazetecinin, geçmişte, ''19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının kaldırılması'' yönündeki bazı açıklamalarının gazetelerde yer aldığını belirterek, görüşlerini sorması üzerine, şöyle konuştu: ''Ben, gerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na katılımların son derece az olduğunu, bu katılımları yükseltmek istiyorsak bunun anlamını değiştirmek gerektiğini söyledim. Bir kartonu çevirip yanına başka karton koyup oradaki yazıyı karşıdakilere göstermekle 19 Mayıs olmaz, daha güzel kutlayalım dedim. Ancak malum gazeteler, benden hiçbir açıklama almadan kutlamaların kaldırılmasını istediğim yönünde haber yayımladılar. Atatürk, yüce insan, 23 Nisan'ı çocuklara, 19 Mayıs'ı gençlere, 29 Ekim'i de yetişkinlere armağan etmiştir. Hiç Atatürk'ün armağanı kaldırılsın diye bir vali söyler mi? Böyle söyleyen adamın önce yüzünü ben karışlarım.''