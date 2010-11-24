-"UZUN SOLUKLU ŞER PROJESİ" ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan yardımcısı Ahmet Şanverdi, Füze Kalkanı Projesi'nin uzun soluklu ''şer projesi'' olduğunu öne sürerek, TBMM'nin projeyi reddetmesini istedi. Şanverdi, yaptığı yazılı açıklamada, projenin kabul edilmesinin akıl ve izan sahibi insanların kabul edebilecekleri bir tavır olmadığını belirtti. Projenin tüm müttefik ülkeleri kapsaması gerektiğini ve tehdit olarak herhangi bir ülke adı verilmemesi gerektiği tezinin de, ''vaziyete kılıf uydurmak'' olduğunu ileri süren Şanverdi, şunları kaydetti: ''NATO'nun füze kalkanından Türkiye'ye bir hayır gelmeyeceği tarihi tecrübeyle sabittir. İslam ülkelerini hedef alan bu projede, Türkiye'nin yer alması son derece isabetsiz olmuştur. Türkiye'ye yerleştirilecek füze kalkanlarının İran'ı hedef aldığı bilinen bir gerçektir. Türkiye'nin toprakları ve karasuları artık komşu ülkelerin işgalinde bir rampa olarak kullanılabilecektir. Türkiye sınırları içerisinden komşularımıza karşı tehdit algılamasına dahi izin vermemeliyiz. Kaldı ki bu füze sistemi bir NATO değil, ABD projesidir. ABD bu projeyi tek başına yapmak yerine tıpkı Irak ve Afganistan işgallerinde olduğu gibi NATO'yu ve müttefik ülkeleri işin içerisine çekmek istemektedir. Bu proje neresinden bakılırsa bakılsın Türkiye'nin onaylayabileceği bir proje değildir ve Türkiye'ye hiçbir faydası yoktur. Proje uzun soluklu şeytani şer projesidir ve İsrail'i koruma projesidir ki, maalesef Türkiye bu şer projesinin baş mimarlarından biri haline gelmiştir. TBMM, Füze Kalkanı Projesi'ni reddetsin.''