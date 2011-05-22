-"USTA KİM ÇIRAK KİM GÖSTEREYİM" İSTANBUL (A.A) - 22.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Recep Erdoğan, Kemal kardeşinizin karşısına çıkabilir mi? Karşıma çıkması için, geçmişi temiz olacak, kul hakkı yemeyecek ve mangal gibi yürek olacak. Çıkarsa karşıma, ustanın kim olduğu ortaya çıkacak. Gel ben sana usta kim çırak kim göstereyim" dedi. Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler ve Güngören'de seçim otobüsüyle dolaşarak halkı selamladı. Güngören İnönü Caddesi'nde halka hitap eden Kılıçdaroğlu, CHP'nin projelerini anlattı. Kılıçdaroğlu, ''Biz vatandaşın aşı işi var mı diye bakıyoruz, onlar nereden biraz daha götürebiliriz diye bakıyorlar. Bunların bir sloganı vardı. Büyük düşün... Ne demek? Bu, büyük götürün demek'' dedi. Türkiye'yi güzelliklerle dolu bir ülke haline getireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sorunlarının farkında olduklarını ve çözümü için projeler hazırladıklarını ifade etti. Daha sonra buradan Bağcılar'a geçen Kılıçdaroğlu, Bağcılar Meydanı'nda seçim otobüsünden halka seslendi. Kılıçdaroğlu, siyasete girerken yolsuzluk, yoksulluk ve yasakların olmayacağını söylediklerini, bunları tarihe gömeceklerini kaydetti. 12 Hazirandan sonra, ilk 500 gün içinde bu sorunları çözeceklerini, halk için çalışacaklarını, bunun için halkın iktidarını kuracaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, ''Onların yaptığı gibi zulmetmek için değil'' diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Haziran'da rantın iktidarını yıkıp halkın iktidarını kuracaklarını, vatandaşların rahat bir nefes alacağını söyledi. Yolsuzluğun, yoksulluğun olmadığı, kendi içinde barışık, huzur içinde olan bir toplumu hayal ettiklerini bildiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Hiç meraklanmayın siz. Halka hesap verecekler. Herşeyi affedebiliriz, ama kul hakkı yiyenleri hayır. Ceplerini doldurdular, köşeyi döndüler. Din iman edebiyatı yaptılar, köşeyi döndüler. Elbette ki bunun hesabını soracağız. Hiç merak etmeyin silkeleyeceğiz. Hesap vermeden bir yere gitmek yok. Düşene kadar silkeleyeceğiz. Öyle alıp kaçmak yok. 5 kuruş aldıysan 5 kuruşun hesabını vereceksin. İktidar olduğumuzda size sözümüz var. Her kuruşun hesabını ben millete vermeyi onurlu bir görev kabul ediyorum. Halktan yana olacağız. Yolsuzluk yapanlardan hesap soracağız. '' Kılıçdaroğlu, AK Parti'yi silkeledikçe CHP'nin oyunun arttığını, AK Partinin yaptığı anketlerde de bu sonucun çıktığını savundu. AK Parti'nin bereketsiz bir parti olduğunu, o nedenle ülkede yoksulluk ve işsizliğin bulunduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''Bütün dünyada liderler televizyonda çıkar tartışırlar. Recep Erdoğan, Kemal kardeşinizin karşısına çıkabilir mi? Karşıma çıkması için, geçmişi temiz olacak, kul hakkı yemeyecek ve mangal gibi yürek olacak. Çıkarsa karşıma, ustanın kim olduğu ortaya çıkacak. Gel ben sana usta kim çırak kim göstereyim'' dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de sorunların gittikçe derinleştiğini, bu sorunları çözmeye talip olduklarını bildirdi.