-"USS ENTERPRISE" MARMARİS'E GELİYOR MARMARİS (A.A) - 07.02.2011 - ABD Donanmasına bağlı ''USS Enterprise'' isimli nükleer uçak gemisi yarın Marmaris'e geliyor. Marmaris Liman İşletmeciliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, yarın sabah saatlerinde ilçeye gelmesi beklenen gemi, açıkta bekleyecek. Marmaris'te 4 gün kalması planlanan gemide bulunan yaklaşık 4 bin personelin gruplar halinde karaya çıkacağı belirtildi. 342,3 metre boyunda, 78,4 genişliğinde olan USS Enterprise'in sekiz adet nükleer reaktör ile çalıştığı ve 4,5 dönümlük pisti ile 85 adet savaş uçağını barındırdığı öğrenildi. Dünyanın en büyük savaş gemilerinden birisini ağırlayacak ilçede hazırlıklar yapılmaya başlandı. Kış sezonu olduğu için kapalı olan Marmaris Kapalı Çarşısı ve Barlar Sokağı'ndaki bir çok işletmenin, Amerikan askerleri için kepenklerini açtığı görüldü.