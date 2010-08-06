-"USLANMAYAN" 3 BİN SÜRÜCÜ EĞİTİM ALDI İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - İstanbul'da son 4,5 yılda alkollü araç kullandıkları için ikinci kez geçici olarak ehliyetlerine el konulan 3 bin 227 kişi ''sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi'' aldı. İstanbul Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şubesi Birim Amiri ve Sorumlusu Cüneyt Kayhan, 2005'in Eylül ayından bu yana verilen eğitime ilk başladığında 1 psikiyatrist, 1 psikolog ve 1 trafik memurunun görev yaptığını anlattı. Bugün 15 psikiyatrist, 20 psikolog ve 20 pratisyen hekim ile eğitim verildiğini dile getiren Kayhan, uygulama ilk başladığında başvuru olmadığı için sınıf açmakta dahi zorlandıklarını söyledi. Kayhan, ''Artık sabah ve öğleden sonra grupları olmak üzere günde 2 sınıfta eğitim veriliyor'' dedi. Kayhan, bir sürücünün eğitimi tamamlaması için günde 4-6 saatten 4 haftada toplam 24 saat eğitim almasının zorunlu olduğunu bildirdi. Cüneyt Kayhan, sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi için günde ortalama 6-7 başvuru aldıklarını vurgulayarak, ''İstanbul'da yaklaşık 4 bin kişinin ikinci defa ehliyetlerini kaptırması nedeniyle hala sıra beklediğini ve ehliyetlerini geri almak için bize başvuracağını biliyoruz'' diye konuştu. Kayhan, genelde sürücülerin, bu eğitimden haberi olmadığını, 2 yılı doldurduktan sonra ehliyetlerini almaya gittiklerinde bunu öğrendiklerini dile getirerek, ikinci kere belgelerine el konulanların, beklemeden eğitim almak için başvuruda bulunmalarını istedi. -YÜZDE 95'İ ERKEK- Eğitimin ana amacının, sürücülerin, kurallara uyma davranışını kazanmalarını, kurallara uymayı davranış kalıbı haline getirmelerini sağlamak olduğuna dikkati çeken Kayhan, konuşmasına şöyle devam etti: ''2005'ten bu yılın Haziran ayına kadar 4 bin 48 kişi eğitime katılmak için başvurdu. Bunlardan 3 bin 227'si 'Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi'ni başarıyla tamamladı. Geri kalanların bir kısmının eğitimi halen devam ediyor. Bunların arasında eğitimi geçemeyenler de bulunuyor. Bu eğitim alanların yüzde 95 erkek. Eğitime katılanlar ağırlıklı lise mezunu, 25-35 yaş arası ve yüzde 95'i erkek.''