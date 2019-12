-"Ulusal spor politikası' için çalışıyoruz" TBMM (A.A) - 17.11.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, spor alanında gözetim, yaygınlaştırma, geliştirme ve ulusal bir spor politikası geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kılıç, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2012 yılı bütçesini, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sundu. Bakan Kılıç, Bakanlığının 3 Haziran'da kurulduğunu belirterek, temel felsefelerinin; gençliğe sunulan hizmetlerin tek çatı altında toplanması ve koordinasyonu sağlamak olduğunu söyledi. Spor alanında gözetim, yaygınlaştırma, geliştirme ve ulusal bir spor politikası geliştirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Kılıç, dünyadaki gelişmelere sessiz kalamayacaklarını ve bu gelişmelere yön vermeyi amaçladıklarını ifade etti. En büyük zenginliklerinin insan sermayesi olduğunu dile getiren Kılıç, TÜİK verilerine göre, toplam nüfusun yüzde 42'sinin 24 yaşın altında olduğuna dikkati çekti. Kılıç, genç nüfusun en değerli kaynak olduğunu bildirdi. Gençlerin eğitimini tamamlaması, iş bulması, kimlik oluşturması ve aile düzenini oluşturması konusunda arayışlar içinde olduğunu belirten Bakan Kılıç, İsveçli düşünür Johan Vilhelm Snellman'ın ''Gençliğin ruhunu işlenmeyen bir tarla gibi kendi haline bırakırsanız, orada ısırganlar, dikenler yetişir'' sözünü anımsatarak, Atatürk'ün de Snellman'ın bu düşüncesinden etkilendiğini ve ''Beyaz Zambaklar'' adlı kitabını kendi döneminde tüm okullarda okunmasını zorunlu kaynak eserler arasına aldırdığını söyledi. -Hür fikirler- Kılıç, Atatürk'ün, ''Büyük Önder, gençliği yetiştiriniz onlara ilim ve irfanın, kültürün müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkine konduğu vakit, Türk milleti yükselecektir'' sözlerine atıfta bulunarak, bedenen ve ruhen iyi yetişmiş bir genç nüfusun, 21. yüzyılda ülkenin başta sosyal ve kültürel olmak üzere her alanda rekabet gücünü artıracağını ifade etti. Kılıç, ''Bizim yapmamız gereken, gençlere güvenmek ve onları her alanda desteklemektir. Bakanlık olarak bir gençlik politikası oluşturarak ve gençlerimize her türlü desteği sağlayarak ülkemize bu alanda önemli katkılar sağlayabileceğimizi düşünüyoruz'' dedi. -Spor politikası- Konuşmasında, spor politikalarına da değinen Kılıç, sporda başarılı ülkelerin diğerlerinden ekonomik ve sosyal alanda da daha gelişmiş olduğuna söyledi. Kılıç, Atatürk'ün bu konuda yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Sporu toplumun tüm katmanlarına yaymak gerektiğini vurgulayan, topyekun spor yapan bir toplum oluşturmak istediklerini ifade eden Kılıç, gelişmiş ülkelerde spor yapanların oranının toplam nüfusa oranının yüzde 50 seviyesinde olduğuna işaret etti. Kılıç, bu oranın Türkiye'de yüzde 2'ler düzeyinde olduğunu dile getirdi. Amaçlarının beden eğitimi ve spor sektörünün her türlü siyasi girişimden ve fırsatçı yaklaşımlardan uzak tutmak olduğunu bildiren Kılıç, kamu çıkarlarını en önde tutarak, bilimsel ilke ve yöntemler oluşturarak yeni bir yapıya kavuşturmak istediklerini, bunda da özerkliğin bu çalışmaların güvencesi olacağını söyledi. -Gençlik merkezleri- Suat Kılıç, gençlik ve eğitime yapılan yatırım ve politikaların ancak uzun vadede geri dönüşmesinin mümkün olabileceğini vurguladı. Kılıç, bu nedenle yapılan çalışmaların sabırla takip edilmesi gerektiği bildirdi. Yeni bütçe yılında spor kadar gençliğe de yatırım yaparak, sağlıklı nesiller oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Yeni dönemde gençlik merkezlerinin sayılarının artırılacağını, faaliyet ve türlerinin çoğaltılacağını ve müstakil binalara kavuşturulacağını anlatan Kılıç, böylece ailelerin çocuklarını bu merkezlere güvenle göndereceğini dile getirdi. Kılıç, bakanlık teşkilatının kuruluş çalışmalarını bu güne kadar sürdürdüklerini ve atamalarını büyük ölçüde tamamladıklarını söyledi. Kılıç, 2010 yılı sonu TÜİK verilerine göre, 15-24 yaş arası nüfusun 12 milyon 545 bin olduğunu, bunun Türkiye nüfusun yüzde 17'sine denk genliğini ifade etti. Kılıç, Türkiye'nin tüm illerinden 3700 gencin Çanakkale ve Bilecik'i ziyaret ettiğini, yeni yılda bu rakamı yüz binlere ulaştırmak istediklerini açıkladı. Kılıç, tarih kültür gezilerin doğu ve batı arasında yapılacağını bildirdi. Kılıç, yatırımların hızlandırılması için çeşitli kaynakları devreye soktuklarını belirterek, sporda çok verimli bir yılı yaşayacaklarını ümit ettiğini ifade etti. -Yeni stadyumlar- Bakan Kılıç, bazı illere stadyum sözü verdiklerini anımsatarak, bu illerle ilgili tüm gerekliliklerin yerine getirileceğini belirtti. Kılıç, Trabzon'a bir çok tesis kazandırdıklarını, bunlara ilaveten 1854 yatak kapasiteli olimpiyat köyünü kazandırdıklarını anlatarak, ''Şimdi sırada Mersin var. Akdeniz Oyunları kapsamında Mersin'de bir stadyum, bir olimpik yüzme havuzu, bir atış poligonu, iki kapalı spor salonu, bir atletizm sahası ve ayrıca atletizm sahası tribünü olmak üzere 8 yeni eser kazandıracağız. Akdeniz Oyunları kapsamında Mersin Üniversitesine 3500 yatak kapasiteli olimpiyat köyünü yine Kredi ve Yurtlar Kurumu yatırımları arasına kazandırmak imkanını bulacağız'' diye konuştu.