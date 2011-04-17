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Yaşam

"UCUBE" ANIT İÇİN İSKELE KURULDU KARS (A.A)

17 Nisan 2011 19:00

-"UCUBE" ANIT İÇİN İSKELE KURULDU KARS (A.A) - 17.04.2011 - Kars'taki ''İnsanlık Anıtı''nın kaldırılması ihalesini alan firma, anıt çevresindeki çalışmalarına devam ediyor. Kars Belediyesinde 7 Mart'ta ihalesi yapılan Üçler Mahallesi'nde mülkiyeti hazineye ait arazi üzerindeki 24.5 metre yüksekliğinde, 2 betonarmeden oluşan ''İnsanlık Anıtı''nın kaldırılması işini alan firma, yağışa rağmen çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye güvenlik şeridi çeken ve alana araç girişine izin vermeyen firma çalışanları, anıtın temelindeki toprağı kepçeyle temizledikten sonra iskele kurdu. Anıtı indirecek olan vincin de İstanbul'dan Kars'a hareket ettiği öğrenildi. Bu arada firma çalışanlarına zaman zaman taş atarak rahatsızlık veren çevredeki çocuklar, polisin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

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