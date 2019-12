-"UCUBE HEYKEL" TARTIŞMASI ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''ucube heykel'' tartışmalarıyla ilgili olarak, ''Sanıyorum biraz haksız ve abartılı bir yorum oldu. Ben Kars gezisinde Başbakan ile birlikteydim, Başbakanın ağzından hiç bir mekanda heykel sözü çıkmadı'' dedi. Bakan Günay, Cer Modern'de düzenlenen Türkiye'nin Estetik Birikimi ve Renkleri adlı etkinlik ve Bakanlığın 2010 yılı yayınlarının tanıtımı öncesinde gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Türkiye'de 2010 yılında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bakan Günay, daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Günay, bir gazetecinin, Kars'taki ''ucube heykel'' tartışmalarıyla ilgili sorusunu şöyle yanıtladı: ''Başbakan Kars'a gittiğimizden bu yana Kars'ın şehir dokusuyla bağdaşmayan çok sayıda yapılaşma gördü ve bunların üzüntüsünü dile getirdi. Kars'taki bir otelin açılışında 'Bu dokuyla bağdaşmayan çirkinlikleri nasıl yaptınız? Bunları bir an önce iyileştirmeye çalışın' dedi.'' Başbakan Erdoğan'ın, Hasan Harakani'nin türbesine gittiğinde türbe ve çevresindeki külliyede de külliyenin dokusuyla bağdaşmayan gecekonduları gösterdiğini kaydeden Bakan Günay, ''Sayın Başbakan, Belediye Başkanını, Valiyi, Vakıflar Bölge Müdürünü, hepimizi bir araya toplayıp 'bu gecekondulaşmalar, bu külliye düzeniyle bağdaşıyor mu? Belediye Başkanı nereden kaynak bulursa bulsun, bir an önce kamulaştıracak mısınız, ne yapacaksanız yapın, bunları kaldırın' dedi. Meydanda da yine o tarihi ortamla bağdaşmayan yapılaşmaların kaldırılmasını istedi. Bir heykel sözü, metinlere dönüp tekrar bakın, geçmedi'' diye konuştu. Heykelle ilgili tartışmanın uzun zamandan beri sürdüğünü bildiren Bakan Günay, anıtın 2006'da kurullardan izin alınarak yapılmaya başlandığını söyledi. 2008-2009'da anıta, SİT bölgesi olduğu, garnizon tabya üzerinde bulunduğu için itirazlar yapıldığını anlatan Günay, 2006'da 'olur' diyen Kurul'un, 2008-2009'da ''olmaz'' dediğine işaret etti. Burada koruma kurullarının özensizliğinin olduğunu belirten Günay, ''Şimdi bir garnizon tabya kalıntısı üzerinde, bir SİT bölgesi üzerinde olduğu için orada muhafaza edilmesi gerçekten sorunlu olan bu anıt başlangıcının yeriyle ilgili bir tartışma var. Bu sayın Başbakanın söylediklerinden bağımsız ve uzunca süredir devam eden bir tartışma. Buranın mülkiyet sorunu var, önceki belediye kendisine ait olmayan bir alanda bir anıt düzenlemesi yaptırmaya başlamış'' dedi. -''BİTMEDİĞİ İÇİN ANLAŞILMIYOR''- Anıtın, ortadan bölünmüş bir insanı anlattığını dile getiren Günay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir insanın ayrılmasının, yarılmasının, bölünmesinin acıya sebep olabileceğini anlatmaya çalışan bir gözyaşı. Anıtın teması bu. Ayrılıklara değil birliğe, birleşmeye işaret etmeye çalışan, birleşmeye yöneltmeye çalışan bir düzenleme. Bitmemiş bu anıt. Bitmediği için karkas görünüyor. Çevre düzeni yapılmamış. Bu yüzden uzaktan bakınca anlaşılmıyor, hatta yakına gittiğiniz zaman bile bitmediği için anlaşılmıyor. Bu durum siyasi spekülasyonlara da konu yapılmış. Oysa ki Türkiye coğrafyasının her tarafında ve dünyada ayrışmayı değil, bütünleşmeyi savunuyoruz. Türk, Kürt, Azeri, Ermeni, o inançtan, bu inançtan insanlar ayrılmasın, bölünmesin, birleşsin istiyoruz. Tema doğru bir tema. Çalışma bu temaya uygun bir çalışma ama yer seçimi konusunda dokuyla bağdaşması, SİT bölgesi olması konusunda bir tartışma var. Bu ayrı bir tartışma. Birbiri üzerine Kars'taki bu çirkin yapılaşmalarla ve çirkin yapılaşmaların kaldırılması uyarılarıyla birleştirildi. Ve sadece ve sadece kastedilen bu heykelmiş denildi. Biz hiç bir sanatkarın emeğine saygısızlık göstermeyiz. Hiç bir sanatkarın emeğini yıkıp, kaldırıp atmaya kalkışmayız. Bunlarla ilgili haksız, olumsuz nitelemeler yapmayız. Beğeniriz, beğenmeyiz bu ayrı bir şeydir. Herkesin yapılmış bulunan bazı sanat eserlerini beğenip, beğenmeme hakkı var. Ben de Anadolu'nun birçok yerine gittiğimde heykel çalışması görüyorum, 'yapmasaydınız daha iyiydi' diyorum. Çünkü aslında benim hayalim bundan çok daha güzeldi. Beğenmeme hakkımız var. Ama biz bir anıtı sanatçının emeğine saygısız biçimde yıkmaya, kaldırmaya çalışmayız. Sadece bu konuda süregelen bir ihtilaf var. Bu ihtilaf şu anda öteki tartışmaların önüne geçti.'' Bakan Günay, Kars'ın Mardin kadar büyük bir potansiyel taşıdığına, şehir ve kültür turizmi açısından büyük bir kaynak olduğuna dikkati çekerek, ''Gecekondulaşmalar veya çok katlı gecekondulaşmalar bu dokuyu bozuyor ve sayın Başbakan bir çok yerde buna işaret etti. İşin bu kısmı görmezden gelinerek, tartışmanın sadece hiç heykel sözü geçmemesine rağmen heykelle ilişkilendirilmesi bence biraz talihsizlik. Sanıyorum biraz haksız ve abartılı bir yorum oldu. Ben Kars gezisinde Başbakan ile birlikteydim Başbakanın ağzından hiç bir mekanda heykel sözü çıkmadı'' diye konuştu.