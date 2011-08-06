-"ÜCRETSİZ MAÇ BİLETİ"NE SUÇ DUYURUSU SAMSUN (A.A) - 06.08.2011 - İstanbul'da yaşayan avukat Kemal Bayrak, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda, Trabzonspor ile Benfica arasında oynanan maç için gişeden satın aldığı biletlerin üzerinde, ''Davetiyedir Satılmaz'' ibaresinin yer aldığı iddia ederek, dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İstanbul'da yaşayan Avukat Kemal Bayrak, 3 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu Trabzonspor-Benfica maçı için stadyum önündeki gişelerden tanesi 50 liradan 5 adet bilet satın aldı. Arkadaşlarıyla birlikte maçı izleyen Bayrak, satın aldığı biletlerin üzerinde, ''Davetiyedir satılamaz'' ibaresinin yer aldığı ve fiyat yazmadığını görünce, dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bayrak, yaptığı açıklamada, kendisinin Trabzonspor taraftarı olduğunu ve takımın hiçbir maçını kaçırmadığını söyledi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3 Ağustos'ta oynanan maçı arkadaşlarıyla birlikte izlemek için stadyum önündeki Biletix gişelerinden 5 adet bilet aldığını ifade eden Bayrak şunları söyledi: ''Tanesi 50 TL'den 5 adet bilet alarak stada girdik. Aldığım biletlerin üzerinde davetiyedir, satılamaz ve hizmet bedeli kısmında da ücret yazmadığını görünce çok şaşırdım. Bu biletler kulüplerce belirli sayıda basılarak bazen taraftar gruplarına yada kulüp tarafından davet edilen kişilere verilir. Ama ben Biletix gişelerinden parayla satın aldım. Burada Trabzonspor Kulübü'ne karşı bir dolandırıcılık fiili vardır. Görevi kötüye kullananlar var. Ücretsiz davetiye biletler parayla satılamaz. Bunun için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum.'' Bayrak, Trabzonspor Kulübü yetkilileri ile görüştüğünü belirterek, böyle bir olaydan haberleri olmadığını ve söz konusu maç içinde ücretsiz davetiye bilet bastırmadıklarını kendisine söylediklerini ifade etti. Maç için aldığı biletlerin kendisinde olduğunu ve yasal olarak hem Trabzonspor'un hem de kendi hakkını arayacağını kaydeden Bayrak, ''Maçın başlamasına 5 saat kala Biletix'in sahilde bulunan bilet satış gişeleri kapatıldı. İnsanlar stat girişindeki gişelere yönlendirilerek buradan bilet almaları sağlandı. Burada bilinçli yapılan bir usulsüzlük var. Hakkımızı arayacağız''dedi. Biletix yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, Biletix satış noktalarından kesinlikle ''davetiye biletler'' satılmadığını ve satılmasının da mümkün olmadığını açıkladı. Trabzonspor Kulübü'nün de, olaya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.