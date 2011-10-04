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Dünya

"Üçlü zirveye kadar izlenecek yol ele alındı" LEFKOŞA (A.A)

04 Ekim 2011 17:01

-"Üçlü zirveye kadar izlenecek yol ele alındı" LEFKOŞA (A.A) - 04.10.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın yoğunlaştırılmış müzakereler kapsamında Lefkoşa ara bölgede yaptığı görüşme sona erdi. Liderler, 30 ve 31 Ekim'de New York'ta yapılacak üçlü zirveye kadar izlenecek ''yolu'' ele aldı. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'ın ikametgahında düzenlenen görüşmeden sonra, makamına dönüşünde yaptığı açıklamada, ''al-ver''e geçme şeklinde planlanan bugünkü görüşmede sadece yöntemi görüştüklerini belirterek, al-vere Cuma günkü görüşmede başlamayı ümit ettiğini söyledi. ''Al-ver nasıl olacak? Hangi koşullarda olacak? Cuma günü her iki taraf bir araya gelerek, al -ver'e başlayacak'' diyen Eroğlu, şöyle devam etti: ''Bugün aslında karşılıklı al-verin başlayacağı gündü, ama yöntemin nasıl olacağını konuştuk. Hristofyas'ın oldukça fazla sorunu ve sıkıntıları var. İç siyaset oldukça hareketlendi.'' Cumhurbaşkanı Eroğlu, bugünkü görüşmenin kısa sürmesine de değinerek, ''Görüşmelerin gidişatıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Görüşmeler devam edecek. Ümit ederim, Cuma günü karşılıklı al-vere başlarız'' dedi. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer da görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ''bugünkü görüşmenin kısa sürmesinin nedeninin, New York'taki zirveye kadar izlenecek bazı yöntemlerin ele alınmasından kaynaklandığını'' söyledi. Downer başka bir soruya karşılık, BM olarak Rum tarafındaki siyasi durumla ilgilenmediklerini, BM'nin her iki taraftaki siyasi gelişmelerin dışında olduğunu ve bu gibi konuların görüşmelerle alakası olmadığını ifade etti.

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