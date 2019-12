-"Üçlü görüşmenin ertelenme durumu yok" İSTANBUL (A.A) - 25.09.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Akdeniz'de petrol arama krizi nedeniyle KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasında Ekim ayında New York'ta yapılması planlanan üçlü görüşmenin ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirterek, ''Şu anda öyle bir durum yok, ama gelişmeleri göreceğiz'' dedi. Eroğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan KKTC'ye hareketinden önce yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulundukları sırada Türkiye ile KKTC arasında kıta sahanlığı sınırlama anlaşması imzalandığını hatırlatarak, bu anlaşmanın ardından, Bakanlar Kurulunda karar alarak, TPAO'ya petrol araştırma yetkisi verildiğini, bu yetkiyi KKTC devleti adına verdiklerini kaydetti. Eroğlu, ''Dolayısıyla adanın genelindeki deniz altı zenginliklerinde hakkımız olduğu gerçeğinden hareketle, istediğimiz şirkete böyle bir araştırma yetkisi vermek bizim en doğal hakkımızdır'' dedi. Derviş Eroğlu, adanın etrafında ciddi bir petrol ve doğalgaz rezervi olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, ''Adanın çevresinde, daha ziyade doğalgaz olmak üzere büyük rezervler olduğu tespit edilmişti. Dolayısıyla biz Rum Yönetimi lideri sayın Hristofyas'tan bu aramaları, görüşmeler devam ettiğine, Ekim ayı sonunda New York'ta üçlü zirve yapacağımıza göre ertelemesini istemiştik. Ertelemezse, ona göre bizim de atacağımız adımların olacağını söyledik. Ama maalesef dinlemedi, önerimizi kabul etmedi ve görüldüğü gibi çalışmaları başlattı'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Rumlar, AB dönem başkanı olduğunda enerji kaynakları, KKTC ve Türkiye açısından sıkıntı yaratır mı, çünkü Türkiye o dönemde 'İlişkileri dondurabiliriz bizim için ciddi sıkıntı yaratabilir' demişti'' şeklindeki soru üzerine, Eroğlu şunları söyledi: ''Sayın Başbakan (Recep Tayyip Erdoğan) ve Sayın (Dışişleri Bakanı Ahmet) Davutoğlu böyle bir açıklama yapmıştı. Doğru ve isabetli bir karardır. Çünkü Güney Kıbrıs'ı hem biz hem de Türkiye tanımamaktadır. Zaten Kıbrıs Cumhuriyeti iki eşit ortaklı bir cumhuriyettir. Şu anda iki ortaktan sadece biri o devletin başında. Dolayısıyla böyle bir devletin AB'ye alınması aslında yanlıştı. Ama AB hatada ısrar ediyor. Tabii ki o dönem başladığı andan itibaren bunun görüşmelere yansıması menfi olacaktır. Türkiye'nin de ilişkilerini dondurduğu bir zamanda, KKTC ile Rum Yönetimi arasında görüşmelerin nasıl devam edeceği sorusunu AB'nin düşünmesi gerekir.'' Eroğlu, ''Türkiye ile KKTC arasında imzalanan kıta sahanlığı anlaşması tüm Kıbrıs sularını kapsıyor mu, yani güney Kıbrıs ve Akdeniz'i de kapsıyor mu?'' sorusu üzerine ''Tabii. Geçenlerde Hıristofyas'ın bir açıklaması oldu, 'Biz çıkaracağımız petrol ve doğalgazdan elde edeceğimiz geliri Türklerle paylaşacağız' dedi. Demek ki bir hakkımız var ki böyle bir ifadede bulunmuştur. Böyle bir ifade olmasa bile bizim Kıbrıs'ın genelinde ülke olarak haklarımız vardır. Bu haklarımızı da tabii ki istediğimiz şekilde kullanır, istediğimiz şirketle anlaşma yaparak petrolü açığa çıkarmak durumundayız'' şeklinde konuştu. -''Anahtar anlaşma''- Türkiye ile KKTC'nin imzaladığı kıta sahanlığı anlaşmasının ada genelinde araştırma yapılmasını içerip içermediğinin sorulması üzerine, Derviş Eroğlu, ''Yapılan anlaşma anahtar bir anlaşmadır. Bundan sonrası hükümetimizin zaman zaman vereceği yetkilerle şirketler, ki biz Türkiye'yi tercih ediyoruz, araştırma yapacaktır'' dedi. Bir gazetecinin, ''Kıbrıs'taki petrol arama krizinin sona ermesi için BM Genel Sekreteri ile yaptığınız görüşmede bazı önerilerde bulundunuz, bu önerilere Genel Sekreter'in yaklaşımı ne oldu?'' sorusu üzerine de Eroğlu, ''Sayın Genel Sekreter, 'Bana bir misyon daha yüklediniz' dedi. Krizi önlemek için yaptığımız öneriler, görüşmelerin menfi etkilenmemesi ve Kıbrıs'ta yaşayabilir, kalıcı bir anlaşmanın sağlanması yönündeki çabaların engellenmemesi içindi. Bu da petrol aramalarının ertelenmesini içeriyordu. Önerimiz reddedildiğine göre biz de atmamız gereken adımları attık'' yanıtı verdi. ''Ban ki Mun, önerilerinize olumlu mu yaklaştı?'' sorusu üzerine Eroğlu, ''Evet. Çünkü önerilerimiz, olumlu, yaklaşılmayacak bir öneri değil. Rumlar da hakikaten bir anlaşma istiyorsa, benim önerilerime itibar ederek, petrol araştırmalarını erteler'' dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kıbrıs görüşmeleri ile ilgili bir soru üzerine Ekim ayı sonunda, New York'ta üçlü zirve yapılacağını hatırlatarak, ''Şu ana kadar bildiğimiz bir günlük bir zirve olacak. Genel Sekreter Ban ki Mun, Kıbrıs'ta bir anlaşmayı samimi olarak arzu etmektedir. Eğer biz anlaşamazsak, masa başındaki Kıbrıs yetkilileri bir anlaşmaya varamazsa, Genel Sekreter'in yapabileceği, BM Güvenlik Konseyi'ne raporunu yazmasıdır. Sonrasına kendisi karar verir. Kendisi şu anda görüşmelerden umudunu yitirmemiştir'' dedi. ''Petrol arama krizi nedeniyle KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasında Ekim ayında New York'ta yapılması planlanan üçlü görüşmenin ertelenmesi söz konusu mu?'' sorusu üzerine de Derviş Eroğlu, ''Şu anda öyle bir durum yok, ama gelişmeleri göreceğiz'' cevabı verdi.