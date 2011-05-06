-"UÇAN SÜPÜRGE FESTİVALİ" BAŞLADI ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - ''14. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'' başladı. Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi'nde yapılan açılışa, Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankara Üniversitesi Rektörü Cemal Taluğ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Ahmet Acar, birçok sanatçı, yazar, akademisyen ve sanatsever katıldı. Bu yıl ''iktidar'' temasıyla yola çıkan festivalin açılış töreninin sunuculuğunu ''Öyle Bir Geçer Zaman Ki'' dizisi oyuncuları Ayça Bingöl ve Orhan Alkaya üstlendi. Festivale destek veren kurum ve kuruluşlara plaket sunulan gecede, sinemaya kamera önünde veya arkasında emek vermiş kadınlara sunulan ''Bilge Olgaç Başarı Ödülleri'nin ilki 1960'lı yıllarda başlayan kariyerine 40'tan fazla plak sığdıran ses sanatçısı Handan Kara'ya verildi. Ödülünü Naim Dilmener'in elinden alan Kara, ''Uçan Süpürge'' ekibini çok sevdiğini belirterek, verdikleri ödül için onlara teşekkür etti. Almanya'nın Hamburg kentinde yaşadığını söyleyen Kara, orada da 60 kişilik bir koro ekibiyle müziğe devam ettiğini ifade etti. Handan Kara, sahnede, kendisinin de çok sevdiğini vurguladığı ''Kulakların Çınlasın'' adlı şarkıyı seslendirdi. ''Bilge Olgaç Başarı Ödülleri''nin ikincisi, sinemada üretimin çoğalmasına ve genç sinemacıların yetişmesine katkıda bulunduğu gerekçesiyle Deniz Türkali'ye verildi. Türkali, ödülünü Barış Pirhasan ile gazeteci-yazar Yıldırım Türker'den aldı. Türkali, şimdiye kadar ödül alırken duygulanan ya da ağlayan kişilere çok güldüğünü ancak şimdi kendisinin de aynı durumda olduğunu anlattı. Hayatında hep cadı olmaya çalıştığını vurgulayan Deniz Türkali, ödülün bu nedenle kendisi için çok anlamlı olduğuna işaret etti. Festivalin, kadınların sinemadaki emeğinin görünürlüğüne katkıda bulunmak amacıyla verdiği ''Onur Ödülü'' ise bu yıl Derya Alabora'ya verildi. ''Sinemada kendi duruşunu yaratmış, özgün katkısıyla oyunculuğa farklı bir soluk getirmiş bir oyuncu olarak'' ödüle layık görülen Alabora'ya ödülünü, yönetmenler Zeki Demirkubuz ile Nisa Akman verdi. Demirkubuz, sinemada inandırıcı ve güvenilir insan meselesinin çok zor aşıldığını ve Derya Alabora'nın çok sağlam bir insan ve kadın olarak bu ödülü çoktan hak ettiğini söyledi. Yönetmen Akman da Alabora ile uzun bir geçmişinin olduğunu dile getirerek, ''Onun ilk yönetmeni olduğum için çok mutluyum'' dedi. Festivalin ''Her Biri Ayrı Renk'', ''Çocuk Gelinler'', ''Bir bilet sadece gidiş'', ''Documentarist'', ''Kısa Olmazsa Olmaz'' bölümlerinin de ekranda tanıtıldığı sinevizyon gösterisinin ardından, Feo Aladağ'ın yönettiği, Derya Alabora, Settar Tanrıöğen ve Sibel Kekilli'nin başrollerini paylaştığı ''Ayrılık'' filminin gösterimine geçildi. -FESTİVALE DAİR- Festival, bu yıl Kızılırmak Sineması ve Goethe Institut'un yanı sıra, Ankara'daki üç büyük üniversitenin ev sahipliğinde yapılıyor. İlk kez üniversitelere özel kapsamlı programlar hazırlayan ''Uçan Süpürge'', festival filmleriyle birlikte, ''İktidar'' konulu söyleşi ve yan etkinlikleriyle, festivali 100 bin üniversiteliye ulaştırmayı hedefliyor. Ankara, Hacettepe ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile birlikte hazırlanan ''Üniversiteler Özel Programı'', festival haftası içinde 6 yerleşkede gerçekleşecek. Festivalde, kurmaca uzun metraj filmlerin gösterimleri Kızılırmak Sineması'nda yapılacak. Programda yer alan kısa metraj ve belgesel filmler Alman Kültür Merkezi'nde sinemaseverlerle buluşacak. Gösterimlerin ücretsiz yapılacağı Alman Kültür Merkezi, festival söyleşilerine de ev sahipliği yapacak. Festival biletleri Kızılırmak sinemasındaki gişelerden satışa çıkacak. Bilet fiyatları gündüz seanslarında 2 TL olurken, akşam seansları öğrenci 7 TL, öğrenci olmayanlar için 10 TL olarak belirlendi. Ayrıca, her biri ayrı bir filme olmak koşuluyla 3 ve daha fazla sayıda bilet almak isteyen sinemaseverler film başına 5 TL ödeyecek. Festival, 12 Mayıs'a kadar sürecek.