-"ÜÇ TANE SÖZDE AYDIN MİLLET ADINA KARAR VERİYOR" MERSİN (A.A) - 09.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Televizyonlarda her akşam ekstra programlar yapıyorlar, sabahın altı buçuğundan başlayan Recep Tayyip Erdoğan dizileri açık hava mitingleriyle tekrarlanıp, gece 24'ü buluyor. Yanlarına beslemeli aydınları ve gazete yazarlarını alarak, önceden hazırlanmış sorulara cevap verebilecek şekilde program hazırlıyorlar. Yani üç tane sözde aydın ya da gazeteci millet adına karar veriyor'' dedi. Bahçeli, partisince Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadı yanındaki alanda düzenlenen mitingde, ''Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tehlikeli oyunlar içerisinde olduğunu'' öne sürerek, ''Bunların üstünü örtebilmek için çılgın projelerle milleti oyalıyor ama milletin gerçek durumundan hiç bahsetmiyor'' diye konuştu. Alandakilere ''aziz Mersinliler'' diye seslenen Bahçeli, şunları söyledi: ''Son dokuz yılda Türkiye'nin nasıl bir ortamda kaldığını görecek misin? Sayın Başbakan 'durmak yok yola devam' diyor. Eğer yine yola devam edeceksen şu soruları vicdanen yanıtlamalısın; gelir seviyende bir artış oldu mu? Evinde aşın kaynıyor mu? Çocuklarına iş bulabildin mi? Hayat standardın yükseldi mi? Huzur ve güven içerisinde yaşanabildiğini görebiliyor musun? Bütün bunlara 'hayır' diyorsan, 'durmak yok yola devam' sözüne karşılık bulman lazım. Mersinliler ses verin, durmak yok yola devam yerine, 'yeter artık git başımdan' demelisin.'' ''Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gitme vaktinin geldiğini'' savunan Bahçeli, şöyle devam etti: ''Televizyonlarda her akşam ekstra programlar yapıyorlar, sabahın altı buçuğundan başlayan Recep Tayyip Erdoğan dizileri açık hava mitingleriyle tekrarlanıp, gece 24'ü buluyor. Yanlarına beslemeli aydınları ve gazete yazarlarını alarak, önceden hazırlanmış sorulara cevap verebilecek şekilde program hazırlıyorlar. Yani üç tane sözde aydın ya da gazeteci millet adına karar veriyor. 'Üçüncü dönem iktidarında projeleriniz nelerdir' diyerek, aklınca sorular soruyorlar. O da baş aktörlüğe soyunarak, başlıyor anlatmaya. Seçimi bitirmiş, hazırlığı yapmışsanız milleti neden 12 Haziran'a bekletiyorsunuz. Milleti niye meydanlarda bekletiyorsunuz? Üç beş besleme ve sözleşmeli aydın sizin adınıza karar veriyor. 'Millet olarak ben cevap veriyorum' diyecekseniz 12 Haziran'da Adalet ve Kalkınma Partisi'ni parlamentonun dışına atacaksınız.'' AK Parti'nin, kaynakları kendi yandaşlarına kullandırdığını, milleti yoksulluk içinde inlettiğini öne süren Bahçeli, ''Hep birlikte burayı şereflendiren kardeşlerimle dertleşmek istiyorum; Türkiye'nin en önemli sorunu işsizlik olarak görünüyor. Bugün 6 milyona yakın arkadaşımız işsizdir. Bu işsizlerin içerisinde, genç işsiz diye nitelendirdiğimiz üniversite mezunu ve şifreleme ile başarılı olamamış lise mezunu veya ailesinin imkansızlığı nedeniyle milyonlarca gencimiz işsiz, bunların yanı sıra artık iş bulma ümidini yitirmiş kardeşlerimiz var. İşyerinin iflası sonucu dükkanını kapatan veya işten çıkarılanlar bugün ülkemizde işsiz olarak bulunuyor'' dedi. ''Milliyetçi Hareket Partisi iktidarı döneminde yeniden ülkenin onarımı ve toparlanması için 100 soruna 100 çözüm ile vatandaşın karşısına çıkarken, işsizliğe önem verirken, her yıl çok sayıda gencimize iş bulmaya söz veriyorum'' diyen Bahçeli, şöyle konuştu: ''Ülkemizde yoksulluk çok yaygınlaştı. Bugün 13 milyon insan yoksul. Bunların içinde evine aş getiremeyen, çocuğunu aç yatırmak zorunda kalan milyonlarca insanımız var. Açlık sınırının altında kalmış insanlar. Yoksulluk gittikçe artıyor. Bu süreçte mevcut geliriyle yüzde 46 oranında insanımız geçinemiyor. Bazıları yeni giysi alamıyor, bazıları ısınamıyor. Yüzde 50'nin üzerinde kredilerle borçlananlar var. Kapısına icracı dayanan vatandaşlar var. Dolayısıyla işsizlikle yoksulluk iç içe girmiş ama bunlar yaşanırken, yolsuzluk almış başını gidiyor. Birisi 16 yaşında asgari ücretle çalışmak isterken, Adalet ve Kalkınma Partisi yandaşlarının çocukları ise servetlerine servet katıyor. Türkiye'nin yeni zenginlerini, Adalet ve Kalkınma Partisi damgalı zenginlerin oluşturduğunu biliyoruz. Bir gün bunlardan kaçamayacaksın ve yüce divana gidip, bu vurgunun, hırsızlığın hesabını vereceksin.'' -''TOPLUMSAL HUZURSUZLUK GİTTİKÇE ARTIYOR''- Toplumsal huzursuzluğun gittikçe arttığını ileri süren Bahçeli, ''Bugün asayişsizlik gittikçe artıyor. Can ve mal güvenliği kalmamıştır. Yoksulluk ve işsizlik insanımızı suça itmekte. Bir kısmı yağmalardan, gasptan ve yaralamadan yatıyorlar. Bazıları da var ki, büyük şehirlerin arka sokaklarında kaybolup gidiyor, gençliği heder olup gidiyor. Şu an için kaybolup giden binlerce gencimiz var ama bunların yanında geçim darlığı aileleri de sarsıyor. Aile bölünmeleriyle karşı karşıya kalıyoruz'' dedi. Bahçeli, insanların kurduğu aileyi yıkmak için mahkemeye başvurduğunu ifade ederek, ''Sığınma evlerine yuvaları yıkılmış genç kadınlarımız başvuruyor, başını sokacak bir yer arıyor ama bulamıyor. Çünkü yöneticiler 'yer dolu' diyor. Baba evine de gidemiyorlarsa büyük şehirlerin arka sokaklarında kayboluyor. Yedi ay içerisinde kadına şiddetten dolayı 300'e yakın kadın cesedi bulundu. Bunlarla Türkiye yanıyor ve yaşanmaz bir ülke haline geliyor. Bunlar böyleyken hayvanat bahçesini ne yapacaksın sayın Başbakan'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın bazı yerlerde yeni piknik alanları yapmayı düşündüğünü ifade eden Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Unutmuş ülkeyi yönetmeyi, belediyecilik hizmeti ile vatandaşı aldatmaya çalışıyor. Bu ülkenin evladı olarak, bir siyasi sorumluluk taşıyan bir kişi olarak sizlere ifade ediyorum; ülkemiz iyi değil, ülkemiz iyi yönetilmiyor, ülkemiz kardeş kavgasının eşiğinde, bölünme sürecinde. Bu kardeş kavgası, bir arada yaşamadan milletimizi uzaklaştırırsa önü alınamayacak bir felakete sürükleniriz. Türkiye, inanç temelindeki ayrışma, etnik kökendeki farklılaşma ve gelir düzeyindeki adaletsizlikle karşı karşıya kalıyor. Böyle bir Türkiye, eğer inançlı bir toplum olmasa, şükrü bilmese yeni bir kavga ortamını getirir, yiyenlerle yemeyenler birbirine girer.'' -''BU İKTİDARDAN KURTULMAK TÜRK MİLLETİNİN KURTULUŞU OLACAK''- ''Bu iktidardan kurtulmak gerektiğini'' savunan Bahçeli, ''Bu iktidardan kurtulmak, bu ülkenin ve Türk milletinin kurtuluşu olacak. Milliyetçi Hareket Partisi bu anlayış içerisinde, biraz evvel ifade ettiğim 100 temel sorun bulmuş. Bunların çözümü için 100 temel öneri ile çıkmıştır milletimizin karşısına'' dedi. 2B arazileri konusuna da değinen Bahçeli, ''2B ile ilgili bir sürü sorun yaşıyorsunuz. 2B'den dolayı sıkıntı yaşayanlara verdiğimiz sözlerle ilgili, kimin nerede neyi varsa kendisinin üzerine tapusu verilecek ve bu dertten kurtulacak. Sen çıkmışsın bir yaylaya dört tane davarı büyütmeye çalışıyorsun, biri çıkmış, 'burası ormanın, elinden alacağım' diyor. Hadi oradan, burası Türkmenin yeri'' diye konuştu. İktidara gelmeleri halinde ev kadınına ve öğrencilere verilecek yardımları anlatan Bahçeli, ayrıca yaşlılara, engellilere yapılacak desteklere işaret ederek, intibak yasasıyla emeklilerin gelirinin yükseltileceğini söyledi. En önemli konunun yoksullukla mücadele olduğunu belirten Bahçeli, konuşmasını şöyle tamamladı: ''Şimdi paket uygulamaları başlıyor. Paketlerin aslı sizindir, sizin helalinizdir. Öyleyse vatandaşlara sesleniyorum; utanarak, sıkılarak mahcup şekilde bu paketleri almak veya almamak ikileminde kalmayın, bu paketi alın, çoluğunuz ve çocuğunuzla yiyip yaşayın. Paketi getireni de ihmal etmeyin. Alın paketi, bozun oyunu, vurun tokadı gitsin ama aziz vatandaşlarım, yoksullukla mücadele ülkeyi yöneten herkes için asli görevdir. Yoksulun olduğu ülkede, asayiş huzur olmaz. Yoksulluğu paket uygulamalarıyla geçici olarak gidermenin, paketi göndererek yoksulluğun istismarını yapmak doğru değildir. Yollarda görüyorum; 'istikrar sürsün Türkiye büyüyor.' Oradaki Türkiye'den anladığı, miyop gözlü olduğu için anladıkları yanındakiler. Onlar 'istikrar sürsün bizim uşaklarımız daha da büyüsün' istiyor.''