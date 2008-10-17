T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

"Üç Maymun"a Altın Portakal galası

61'inci Uluslararası Cannes Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü"nü kazanan Nuri Bilge Ceylan'ın "3 Maymun" filmi, yarıştığı 45'inci Antalya Altın P

17 Ekim 2008 03:00

Nuri Bilge Ceylan'ın senaryosunu eşi Ebru Ceylan ve Ercan Kesal'la yazdığı "3 Maymun" filmi, 45'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması ile 4'üncü Uluslararası Avrasya Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ayrı ayrı ödül arıyor.

Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği galaya, yönetmen Nuri Bilge Ceylan, senarist eşi Ebru Ceylan, başrol oyuncuları Hatice Aslan, Yavuz Bingöl, Ahmet Rıfat Şungar ve Ercan Kesal de katıldı.

Küçük zaafların büyük yalanlara dönüşerek parçaladığı bir ailenin gerçeği örtbas ederek her şeye rağmen bir arada kalma çabasıyla bir anlamda "3 Maymun"u oynamasının öyküsünün anlatıldığı filmin gösteriminde, festival için Antalya'ya gelen ABD'li ünlü aktörler Danny Glover, Michael Ironside da bulundu.

Festivalde galası yapılan filmler arasında şu ana kadar en çok ilgiyi "3 Maymun" görürken, salonun tamamının koridorlar dahil dolduğu görüldü.

İlgili haberler:

'Süt' Altın Portakal'ı arıyor
Ferzan Özpetek ‘karne’sini gösteriyor

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24