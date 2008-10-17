"Üç Maymun"a Altın Portakal galası

'Süt' Altın Portakal'ı arıyor

Ferzan Özpetek ‘karne’sini gösteriyor

Nuri Bilge Ceylan'ın senaryosunu eşi Ebru Ceylan ve Ercan Kesal'la yazdığı "3 Maymun" filmi, 45'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması ile 4'üncü Uluslararası Avrasya Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ayrı ayrı ödül arıyor.Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği galaya, yönetmen Nuri Bilge Ceylan, senarist eşi Ebru Ceylan, başrol oyuncuları Hatice Aslan, Yavuz Bingöl, Ahmet Rıfat Şungar ve Ercan Kesal de katıldı.Küçük zaafların büyük yalanlara dönüşerek parçaladığı bir ailenin gerçeği örtbas ederek her şeye rağmen bir arada kalma çabasıyla bir anlamda "3 Maymun"u oynamasının öyküsünün anlatıldığı filmin gösteriminde, festival için Antalya'ya gelen ABD'li ünlü aktörler Danny Glover, Michael Ironside da bulundu.Festivalde galası yapılan filmler arasında şu ana kadar en çok ilgiyi "3 Maymun" görürken, salonun tamamının koridorlar dahil dolduğu görüldü.