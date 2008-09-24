"Üç Maymun" Oscar yolcusu

61. Cannes Film Festivali’nde Nuri Bilge Ceylan’a "En İyi Yönetmen" ödülünü kazandıran "Üç Maymun", "81. Akademi Ödülleri"nde Türkiye’yi temsil edecek. Zeyno Filmden yapılan açıklamaya göre, yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi "Üç Maymun", Los Angeles’da Şubat 2009’da "81. Akademi Ödülleri"nde Türkiye’ye "Yabancı Film Oscarı"nı getirmek için yarışacak.



Ceylan’ın filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile aralarında Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM), Film Yapımcıları Derneği (FİYAP), Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) ve Sinema Oyuncuları Derneği’nin (SODER) de bulunduğu sinema alanındaki sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan Oscar Türkiye Komitesi tarafından, Türkiye’yi temsil etmesi için oy birliğiyle seçildi.



Ana yapımcılığını Türkiye’den Zeyno Film - Zeynep Özbatur, Fransa’dan Pyramide Productions, İtalya’dan Bim Distribuzione’in gerçekleştirdiği filmin başrollerinde Yavuz Bingöl, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Sungar ve Ercan Kesal yer alıyor. Filmin senaryosunu Ebru Ceylan, Ercan Kesal ve Nuri Bilge Ceylan yazmıştı.