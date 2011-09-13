T24 LogoT24 Logo
Spor

"Üç Büyükler"in korkulu rüyası İBB İSTANBUL (A.A)

13 Eylül 2011 13:25

-"Üç Büyükler"in korkulu rüyası İBB İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı 2-0 yenerek, sezona iyi bir başlangıç yapan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ''Üç Büyükler''in korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Süper Lig'deki 5. sezonunu geçiren lacivert-turunculu takım, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısındaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Bugüne kadar ''Üç Büyükler'' olarak adlandırılan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile yaptığı 25 karşılaşmanın 14'ünde puan çıkarmayı başaran Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. ''Üç Büyükler'' ile yaptığı karşılaşmalarda toplamda 26 gol atan İstanbul temsilcisi, kalesinde ise 31 gol gördü. -Beşiktaş'a karşı daha başarılı- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ''Üç Büyükler'' içinde en başarılı sonuçları Beşiktaş karşısında aldı. Siyah-beyazlı takım ile yaptığı 8 karşılaşmanın 3'ünden galibiyetle ayrılan turuncu-lacivertli ekip, 3'ünden beraberlik, 2'sinden de mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe karşısındaki 8 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Galatasaray ile 9 maça çıkan lacivert-turunculular, sahadan 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 de yenilgiyle ayrıldı. -İlk hafta maçları- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yaptığı sezonun ilk hafta maçlarında rakiplerine puan kaybettirdi. 2007-2008 sezonun ilk haftasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-0 yenen İstanbul ekibi, 2009-2010 sezonunun ilk maçında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı ve bu sezon da Galatasaray'ı 2-0 yenmeyi başardı. Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında puan mücadelesi verecek olan lacivert-turunculu ekip, 5. haftada Fenerbahçe ile 15. haftada da Beşiktaş ile karşılaşacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24