-"Üç Büyükler"in korkulu rüyası İBB İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı 2-0 yenerek, sezona iyi bir başlangıç yapan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ''Üç Büyükler''in korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Süper Lig'deki 5. sezonunu geçiren lacivert-turunculu takım, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısındaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Bugüne kadar ''Üç Büyükler'' olarak adlandırılan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile yaptığı 25 karşılaşmanın 14'ünde puan çıkarmayı başaran Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. ''Üç Büyükler'' ile yaptığı karşılaşmalarda toplamda 26 gol atan İstanbul temsilcisi, kalesinde ise 31 gol gördü. -Beşiktaş'a karşı daha başarılı- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ''Üç Büyükler'' içinde en başarılı sonuçları Beşiktaş karşısında aldı. Siyah-beyazlı takım ile yaptığı 8 karşılaşmanın 3'ünden galibiyetle ayrılan turuncu-lacivertli ekip, 3'ünden beraberlik, 2'sinden de mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe karşısındaki 8 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Galatasaray ile 9 maça çıkan lacivert-turunculular, sahadan 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 de yenilgiyle ayrıldı. -İlk hafta maçları- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yaptığı sezonun ilk hafta maçlarında rakiplerine puan kaybettirdi. 2007-2008 sezonun ilk haftasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-0 yenen İstanbul ekibi, 2009-2010 sezonunun ilk maçında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı ve bu sezon da Galatasaray'ı 2-0 yenmeyi başardı. Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında puan mücadelesi verecek olan lacivert-turunculu ekip, 5. haftada Fenerbahçe ile 15. haftada da Beşiktaş ile karşılaşacak.