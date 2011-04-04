-"UBEYDİ, TÜRKİYE YOLUNDA" LONDRA (A.A) - 04.04.2011 - Dün Yunanistan'ı ziyaret eden Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdülati El Ubeydi'nin Türkiye'yi de ziyaret edeceği bildirildi. BBC, Channel 4 gibi İngiliz kanalları Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri Druças'ın dünkü açıklamalarına dikkati çekerek, Druças'ın Ubeydi'nin Türkiye ve Malta'yı da ziyaret edeceğini söylediğini aktardı. İngiliz basını Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, yetkililerini başka ülkelere yollayarak, "krizden çıkış yolu aradığı" yorumunu yapıyor. Bu arada basın, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papendreu'nun Libya'daki durumla ilgili Türkiye, Katar ve İngiltere başbakanlarıyla telefon görüşmeleri yaptığını bildiriyor. İngiliz Dışişleri Bakanlığı doğrulamasa da Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin yardımcılarından Muhammed İsmail'in geçen hafta Londra'ya gelerek, İngiliz hükümeti yetkilileriyle görüştüğü ortaya çıkmıştı. Öte yandan, İskoçya polisi geçen hafta İngiltere'ye gelen Libya Dışişleri Bakanı Musa Kussa'yı 1988'deki Lockerbie saldırısıyla ilgili sorgulamak istiyor. İngiltere Başbakanı David Cameron Kussa'ya dokunulmazlık tanınmadığını açıklarken, Kussa'nın Libya'da dönemin önde gelen istihbarat yetkililerinden biri olduğu kaydediliyor. Libyalı ajan Abdülbasit El Megrahi'nin sorumlu tutulduğu Lockerbie saldırısında, bir yolcu uçağına yerleştirilen bombanın İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde patlaması sonucu 270 kişi hayatını kaybetmişti. El Megrahi kanser hastası olduğu gerekçesiyle 2009 yılında İskoç hükümeti tarafından serbest bırakılmıştı. Hala hayatta olan El Megrahi, Libya'da kahraman gibi karşılanmıştı. -LİBYA'DAN GETİRİLECEK YARALILAR İzmir Tabip Odası, Libya'dan, tedavi için Çeşme'ye getirilecek yaralılara ellerinden gelen sağlık hizmetini sunacaklarını bildirdi. İzmir Tabip Odasından yapılan yazılı açıklamada, Libya'dan yola çıkan feribotta bulunan yaralılar için Çeşme'de İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce bir sahra hastanesi kurulduğu, Çeşme, Seferihisar ve Urla devlet hastanelerinin yaralıları karşılamaya hazır duruma getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Öncelikle yurttaş kimliğimizle, aynı zamanda yaşamın kutsallığına inanan hekimler olarak Tıbbiyeli köklerimizin duyarlılığına da dayanarak, komşu Libya'da sahnelenen kanlı oyunu onaylamıyoruz. Bunun da ötesinde bu kanlı oyunda ülkemizin önde gelen bir rol alması kabullenebileceğimiz bir durum değildir. Bu bağlamda kentimiz İzmir'in bu haksız ve bizim olmayan savaşta yönetim merkezi olarak seçilmiş olması da tepkimizin bir başka kaynağıdır.'' Bazı uzmanlık dallarında gereksinim olması durumunda söz konusu ilçe hastanelerine geçici görevlendirmeler yapılabileceği de alınan bilgiler arasında bulunduğu belirtilen açıklamada, bu çekincelere karşın Hipokrat Andı ve evrensel ilkeler gereğince Türk hekimlerinin dil, din, ırk ve ulus ayrımı gözetmeksizin yaralılar ve hastalar konusunda hiçbir ikileme yer vermeyecek bir duyarlılık içinde olacağı bildirdi. Açıklamada, ''Ülkemiz adına yürütülen kimi politikaları acımasızca eleştirsek de, söz konusu insan olduğunda ilgimizi esirgemeyeceğimizin ve elimizden gelen hekimlik hizmetini sunacağımızın bilinmesini isteriz'' ifadeleri kullanıldı. Tıbbi malzeme ve ilaç götürmek üzere gittiği Libya'da, Misrata Limanı'ndan 230, Bingazi Limanı'ndan 90 yaralı alarak, toplam 460 yolcusuyla yola çıkan Ankara Feribotu'nun geleceği Çeşme'de, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce sahra hastanesi oluşturulmuş ve gerekli tedbirler alınmıştı. -"ABD, SALİH'İ ARTIK İSTEMİYOR" New York Times gazetesi, ABD'nin, El Kaide terör örgütüyle mücadelesinde müttefiki olan Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'i, muhalefetin istediği reformları muhtemelen yapamayacağı nedeniyle artık istemediğini yazdı. Gazete Amerikalı ve Yemenli yetkililere dayanarak verdiği haberde, Başkan Barack Obama yönetiminin 32 yıldır iktidarda olan Salih'e verdiği destek konusunda geçen hafta tavrını değiştirmeye başladığını yazdı. Amerikalı yetkililerin müttefiklerine ve bazı gazetecilere Salih'in görevde kalmasını "artık tahammül edilemez" olarak nitelendirdiklerini ve "gitmesi gerektiğini" söylediklerini belirten gazete, bir Yemenli yetkilinin "Salih'in ne zaman gitmesi gerektiğine dair pazarlığın, hükümetle bağdaştırılan silahlı bir kişinin 18 Marttaki yürüyüşte 50'den fazla protestocuyu öldürmesinden sonra, yaklaşık bir hafta önce başladığı" ifadelerine de yer verdi. Gazete aynı yetkilinin, Amerikalıların halen süren pazarlığın başından bu yana iktidarın devredilmesi hususunda ısrar ettiklerini de belirttiğini kaydetti. Kaynaklar, Salih'in, kendisinin ve ailesinin hakkındaki yolsuzluk iddialarından yargılanmamasını sağlamaya çalıştığını ileri sürüyorlar.