-"TURU GEÇEMEDİK, ÇOK YAZIK OLDU" VARŞOVA (A.A) - 04.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Legia Varşova ile 0-0 berabere kalarak kupadan elenen Gaziantepspor'un teknik direktörü Tolunay Kafkas, ''Turu geçemedik, çok yazık oldu'' dedi. Kafkas, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, turu atlamak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini, ancak son vuruşları iyi yapamadıklarını söyledi. Oyuncularının maçın başlangıcından son dakikasına kadar turu geçmek için elinden geleni yaptığını ifade eden Kafkas, ''Turu geçemedik, çok yazık oldu. Varşova bu maçı kazanmak için hiçbir şey yapmadı. Onların amacı turu geçmekti. O amaca da ulaştılar. Turu geçemediğimiz için çok üzgünüz'' diye konuştu. -LEGIA VARŞOVA CEPHESİ- Legia Varşova Teknik Direktörü Maciej Skorza ise turu geçtikleri için mutlu olduklarını, rakiplerinden hiç gol yememelerinin de önemli olduğunu söyledi. Gaziantepspor karşısında iyi bir oyun sergileyemediklerini, rakibin kazanmak için her şeyi yaptığını belirten Skorza, ekip olarak bir üst tura çıktıklarını ve yola devam edeceklerini kaydetti.