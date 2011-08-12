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Dünya

"Türklere borcunu ödeme zamanı" LONDRA (A.A)

12 Ağustos 2011 02:01

-"Türklere borcunu ödeme zamanı" LONDRA (A.A) - 11.08.2011 - Sosyal iletişim ağı Facebook'ta oluşturulan bir etkinlikte, Londra'daki yağma, kundaklama ve şiddet olaylarında mahallelerin korunmasına yardım eden Türk esnafa destek çağrısında bulunuldu. ''Thank Turk It's Saturday'' adıyla Nick Horne ve Mat Akyıldız isimli iki kişi tarafından başlatılan etkinlikte, geçen pazartesi günü Londra'nın Dalston semtindeki Türk esnafın göstericileri kovaladığı kaydedildi.  Esnafın olaylarda iş yerlerini, sokakları, evleri ve toplumu koruduğunun belirtildiği etkinlikte, o günden bu yana Dalston Kingsland Caddesi'nin sakin olduğu bildirildi. Bu cumartesi günü Türk esnafı Dalston ve çevresinde destekleme çağrısında bulunulan kampanyada, ''Köşedeki dükkandan bir gazete alın, kafeye gidin, saçınızı Türk berberinde kestirin, Türk marketlerinden alışveriş yapın, restoranlarda pide ya da kebap yiyin. Hadi Dalston, borcunu ödeme zamanı'' denildi.  Şimdiye kadar 5 bin 600'den fazla kişinin etkinliğe katılacağını belirttiği görüldü.   Tottenham, Hackney gibi Londra'nın semtlerinde yaşanan şiddet olaylarında İngiliz polisinin yeterli müdahalede bulunmadığından şikayet eden Türk esnaf, iş yerlerini ve evlerini kendilerinin korumak zorunda kaldığını söylemişti.

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