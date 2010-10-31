-"TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRMAK İSTEYENLERE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK" (A.A) - 31.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye'yi karıştırmak, huzuru, istikrarı, güvenlik ortamını bozmak isteyenlere asla ve asla müsamaha gösterilemeyeceğini, bu saldırıların hiçbir şekilde Türkiye'yi birlik, kardeşlik ve kalkınma hedeflerinden alıkoyamayacağını bir kez daha hatırlatıyorum'' dedi. Erdoğan, ''Bir teröristin üzerindeki bombayı İstanbul'un en kalabalık noktasında Taksim Meydanı'nda patlatması neticesinde 10'u polis memurumuz, 12'si de oradan geçmekte olan vatandaşımız olmak üzere 22 kardeşimiz yaralandı'' dedi.