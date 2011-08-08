-"TÜRKİYE'NİN ÖZÜR TALEBİ KÜSTAHLIK" TEL AVİV (A.A) - 08.08.2011 - İsrail Başbakan Yardımcısı ve Stratejik İşlerden Sorumlu Bakanı Moşe Ya'alon, geçen yılki Mavi Marmara gemisi operasyonundan sonra Türkiye ile İsrail arasında meydana gelen gerginliği sona erdirmek için Ankara'nın ileri sürdüğü koşulları sert bir şekilde eleştirdi ve Türkiye'nin taleplerini "küstahlık" olarak nitelendirdi. Ya'alon, dün toplanan ve özür konusunda herhangi bir karara varmadan dağılan İsrail'in Sekizler olarak adlandırılan iç kabinesinin toplantısına ilişkin İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin özür ve buna ek olarak Gazze'ye ablukanın kaldırılmasını taleplerini küstahlık" olarak değerlendirerek, "Türkiye bizi köşeye sıkıştırarak, İsrail'in üzerinden Arap dünyasında, Hamas ve Hizbullah'ın gözünde prim yapma peşinde" iddiasında bulundu. Ya'alon, "Geçen yılki filo olayı tamamen bir provokasyondu ve Ankara hükümeti bunun sorumluluğunu taşımaktadır. Türkiye'nin İsrail'e karşı siyasi politikası özür dilesek bile değişmeyecektir" ifadesini kullandı. Ancak Ya'alon, Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybeden 9 Türk için de üzgün olduğunu söyledi. İsrail radyosu haberinde, Sekizler kabinesinin konuyla ilgili ikinci toplantısından da sonuç çıkmadığını vurgulayarak, Mavi Marmara olayını soruşturan BM'nin Palmer Komisyonu raporunun, ilk sızan bilgiler doğrultusunda İsrail'in Gazze Şeridi üzerinde uyguladığı ablukayı haklı gördüğünü ve bu bağlamda, İsrail donanmasının Mavi Marmara gemisini durdurmasını da meşru bulduğunu öne sürdü. İsrailli siyasi yetkililer de Sekizler kabinesinin özür konusunda yeniden toplanabileceğini kaydettiler. Palmer Komisyonu'nun raporunun, tekrar ertelenmezse 20 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.