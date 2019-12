-"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ AB'DE" ATİNA (A.A) - 24.01.2011 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, "Türkiye'nin geleceğinin AB'de olduğunu, ancak buna giden yolun kolay olmadığını" söyledi. Papandreu, Yunan Parlamentosu'nda parti liderleri düzeyinde yapılan ''milli konular'' içerikli gündemdışı oturumda, Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs meselesi konularına değindi. Türkiye'yi ziyareti öncesinde kendisine yöneltilen önyargılı eleştirilerden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getiren Başbakan, her türlü dinleyici önünde ve her ortamda tereddütsüz konuşabileceğini belirterek, "Eğer doğruları söylüyorsan, korkacak hiçbir şeyin yoktur" ifadesini kullandı. Türk-Yunan yakınlaşması yönünde izlenen politikaya şüpheyle yaklaşıldığını kaydeden Papandreu, ''Türk tarafının tahriklerinin son bulmadığını, ancak buna rağmen barışa odaklanılması gerektiği" düşüncesini dile getirdi. "Türkiye'ye barış istediğimizi söyledik, ancak savaş tehditleri veya milli egemenliğimizin ihlali AB içinde yer bulmamaktadır" diyen Başbakan Papandreu, "bunların Türkiye'ye yarar getirmeyen, avantaj sağlamayan davranışlar olduğunu" savundu. Ege'deki mevcut durumun değişmeyeceğini, Yunanlı pilotların da her daim hazırda bulunduklarını söyleyen Papandreu, "Türkiye'nin geleceği AB'dedir, ancak yol kolay değil' dedi. Papandreu, konuşmasında "Bir kaç ay içinde Türk-Yunan ilişkilerine yeni bir soluk aldırdık. 22 anlaşma imzaladık. Aynı yolda devam edeceğiz'' ifadesini de kullandı. Hükümetin izlediği politikanın tüm komşu ülkeler ile münhasır ekonomik bölgenin belirlemesi yönünde olduğunu kaydeden Papandreu, diğer yandan, "karmaşık ve komplike" olarak nitelendirdiği 'kıta sahanlığı' konusunun hala var olmaya devam ettiğini ve karalılıkla ele alınması gerektiğini söyledi. Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Papandreu, Atina'nın Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Dimitri Hristofyas'ın çabalarını desteklediğini vurgulayarak, 'Türk tarafının süreci çıkmaza sürüklemeye çalıştığı" savını ileri sürdü. Papandreu, "Uluslararası toplum ile AB'nin Kıbrıs'ın işgalini legalleştirmesi gibi bir durumun mümkün olmadığı" düşüncesini de dile getirdi.