-"TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNDEN RAHATSIZ OLANLAR VAR" İSTANBUL (A.A) - 14.04.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar bulunduğunu belirterek, ''Türkiye olarak dünyanın bazı ülkelerine vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ama netice olarak devam edeceğiz'' dedi. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) çatısı altında faaliyet gösteren dört ayrı ihracatçı birliğine bağlı firmalar, 2010 yılındaki ihracat performanslarına göre ödüllendirildi. Çağlayan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yarınlarını gençlere en iyi şekilde bırakmak adına 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedeflediklerini belirtti. Türkiye'nin artık gündemi belirlenen bir ülke olmaktan çıkarak, gündem belirleyen bir ülke haline geldiğini ifade eden Çağlayan, gittikleri ülkelerde Türkiye pasaportuna gösterilen tepkinin yerini sempatinin aldığını kaydetti. Çağlayan, artık tüm dünyanın, Türkiye'nin nereye geldiğini ve nereye gideceğini planlar ve hesaplar duruma geldiğini dile getirerek, ''Ara sıra Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar var ve olmaya devam edeceklerdir. İnşaatlarda bazen görürsünüz ya, 'Çevreye vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz' diye. Türkiye olarak dünyanın bazı ülkelerine vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ama netice olarak devam edeceğiz'' diye konuştu. Belçika'da aşırı sağcı Flaman Vlaams Belang partisinin kongresinde kullandığı, Türkler ile Faslıların Avrupa'nın dışına itildiğini tasvir eden afişe de işaret eden Çağlayan, afişi ''ahlaksızlık ve edepsizlik'' olarak niteledi. Çağlayan, ''Avrupa sen unutma ki, senin üretecek nüfusun, senin işini yürütecek genç nüfusun kalmıyor. Bugün tekmelemeye çalıştığın o koyuna yarın muhtaç olacaksın ve ancak Türkiye sayesinde işlerini yapmaya çalışacaksın'' diyerek, Mehmet Akif Ersoy'un, ''Yumuşak başlıysam, kim dedi uysal koyunum/kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum'' mısralarıyla göndermede bulundu. -İHRACATÇILAR KOROSU- Çağlayan, konuşmasının ardından sahnede bulunan piyanonun başına geçti. Bakan Çağlayan, piyanoda ''Elbet Bir Gün Buluşacağız'' şarkısını çalarken, ihracatçı birliklerinin başkanları da ona eşlik etti. -''HEDEFİMİZ, 2008 YILINDA ULAŞTIĞIMIZ 132 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT''- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de, ihracatçı ödül törenlerinin, ihracatçıların azimlerini kutlama ve diğer ihracatçılara moral verme vesilesi olduğunu belirterek, dış dünyada rekabetin kolay olmadığına, değişen koşullara anında tepki verilmesi gereken bir ortamın bulunduğuna işaret etti. Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: ''2010 güzel bir yıl oldu. Zorlu bir yıl olmasına rağmen 2010 yılını yüzde 12 artışla, 114 milyar dolar ihracat ile kapadık. 2011 yılından ümitliydik. Öyle de başladık. İlk 3 ayda ihracatımız yüzde 21 arttı. Mart ayında 11,7 milyar dolar ihracat yaptık. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin mart ayı rekoru oldu. Ayrıca, son 32 ayın en yüksek ihracat rakamına imza attık. Yılbaşında 2011 için 127 milyar dolar ihracat hedefi koymuştuk. Ancak hedefimiz, 2008 yılında ulaştığımız 132 milyar dolar ihracat rakamı. Gösterdiğimiz bu performans ile bu rekora adım adım yaklaşıyoruz.'' -''SEKTÖRÜMÜZ, EKONOMİNİN EMNİYET SÜBABI''- İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi de, hazır giyim sektörü olarak 2010 yılında 14,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ancak 2008 rakamlarını yakalayamadıklarını anımsatarak, 2011'de en az yüzde 10 artışla yaklaşık 17 milyar dolar ihracat beklediklerini kaydetti. Başta ABD ve Rusya olmak üzere Romanya, Kazakistan ve İran gibi pazarlarda yüzde 60 ile 123 arasında değişen oranlarda artış sağlanmasının, 2011 yılında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının daha fazla ivme kazanacağına işaret ettiğini belirten Tanrıverdi, ''Sektörümüz, ekonominin emniyet sübabı olmakla beraber çok büyük bir katma değerdir. Milli ekonominin en eski ama eskimeyen sektörü konfeksiyondur. Türkiye, bölgesinin gençlik aşısı olacak, merkezi olmaya da devam edecek. Bu büyümenin lokomotif sektörlerinden biri de mutlaka hazır giyim sektörü olacak'' diye konuştu. -''ÖDÜL ALACAK 20 FİRMANIN İHRACATI 2 MİLYAR DOLAR''- İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle ise tekstil sektörünün tüm zorluklara rağmen gösterdiği performansla ön yargıları yıktığını, ''Tekstili Çin'e bırakmak lazım'' diyenlere Çin'e ihracat yaparak cevap verdiğini, ''Misyonları bitti, yeni sektörlere bakmak lazım'' diyenlere karşı 2023 yılı için 90 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduğunu anlattı. Gülle, törende platin ödülü alacak 20 firmanın, yaklaşık 2 milyar dolar ihracat yaptığını belirterek, sektör adına gelecek sene daha fazla ihracat sözü verdi. -''4 SEKTÖRÜN TOPLAM İHRACATTA PAYI YÜZDE 20''- İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Lemi Tolunay da, bu yılın ilk çeyreği itibariyle, törende ödüllendirilen 4 sektörün toplam ihracat içindeki payının yüzde 20'nin üzerinde olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin toplam deri ve deri mamulleri ihracatının yüzde 77'sinin İTKİB üyesi sektör firmaları tarafından yapıldığını söyledi. Deri sektörünün tarihsel derinliği itibariyle markalaşma yolunda son derece iyi bir noktada bulunduğunu belirten Tolunay, ''Farklı segmentlerde ve farklı pazarlarda, pazarın koşullarına uygun markalaşma yapısı sağlanmış durumda. Mağazacılık noktasında da deri sektörünün hatırı sayılır bir kapasitesi var'' dedi. -''YOLUMUZDAN DÖNMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİK''- İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Başkanı İbrahim Yılmaz ise bir kriz yılının ardından halı sektörünün toparlanmasının çok kolay olmadığını, var olan pazarlarını korumak ve dünyada yaşanan gelişmelere göre yeni pazarlarda yer almak adına pek çok fedakarlık yaptıklarını ifade ederek, ''Engellerle karşılaştık; ya üzerinden geçtik ya da etrafını dolaştık ancak yolumuzdan dönmeyi hiç düşünmedik'' dedi. Kalite, moda ve marka yaratma süreçlerindeki stratejilerini kesintiye uğratmadan devam ettirdiklerini belirten Yılmaz, çağın gereklerini hem üretim hem de pazarlama noktasında yerine getirdiklerini kaydetti. -ÖDÜL ALAN FİRMALAR- Verilen bilgiye göre, 2010 yılında imalatçı olarak ihracat yapan ve platin ödülü kazanan deri firmaları arasında ilk sırayı Desa Deri aldı. İmalatçı olarak ihracat yapan ve platin ödülü kazanan tekstil firmalarının birincisi Aksa Akrilik, halı firmalarının birincisi Sofiteks, hazır giyim firmalarının birincisi Şık Makas Giyim, dış ticaret sermaye şirketi ya da sektörel dış ticaret şirketi olarak ihracat yapan ve platin ödülü kazanan hazır giyim firmalarının birincisi ise GSD Dış Ticaret oldu.