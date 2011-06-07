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Ekonomi

"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT"  ANKARA (A.A)

07 Haziran 2011 13:45

-"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT"  ANKARA (A.A) - 07.06.2011 - Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Özcan Aygun, Rusya'nın AB ülkelerinden yapmakta olduğu önemli miktardaki yaş sebze ithalatını birden bire kesmiş olmasının, bu ülkeye yaş sebze ihracatı konusunda tarımsal ve lojistik üstünlüklere sahip olan Türkiye için önemli bir fırsat yarattığını belirtti.  Aygun, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan, ancak kökeni konusunda değişik görüşler ileri sürülen bakteriyel hastalık sonucunda özellikle yaş sebze piyasalarında yaşanan gelişmelerin, tahmin edildiği gibi Türk sebze ihracatını olumlu yönde etkileme eğilimi gösterdiğini kaydetti.  Türkiye'nin sahip olduğu üretim kapasitesi, ürün çeşitliliği ve kalitesinin ihracat artışlarını destekleyecek ve mümkün kılacak bir nitelikte olduğuna işarete den Aygun, şöyle devam etti:  ''Bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesini ve bir süreden beri maliyetinin altında satış yapan üreticilerimizin yüzünün bir nebze gülmesini diliyorum. İhraç ürünlerde görülen miktar ve fiyat artışlarının, bir süreden beri yüksek maliyet ve pazarlama güçlükleri ile karşı karşıya olan üreticilerimize bir nefes aldıracağını ümit ediyorum. Ürün fiyatlarında yaşanan canlılığın üreticilere yansıması için meslek kuruluşlarına da önemli görevler düşüyor. Bu konuda gerekli tedbirler alınmalı.''

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