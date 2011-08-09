-"TÜRKİYE'DEKİ EN GÜÇLÜ ADAM" İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - Reuters haber ajansı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Türkiye'deki en güçlü adam" başlığıyla bir değerlendirme yazısı yayımladı. Erdoğan'ın Türk seçmeniyle dile getirilmemiş bir anlaşma yaptığı belirtilen yazıda, bu anlaşmanın, başbakanın hızlı ekonomik büyüme, istihdam ve para akışı sağlaması, seçmenlerin de kendisinin demokrasiyi şekillendirmesine olanak tanıması olduğu belirtildi. Şimdiye kadar bu zımni sözleşmenin iyi işlediği belirtilen yazıda, kişi başına düşen milli gelirin neredeyse üç kat arttığına işaret edilerek anayasa referandumu ve AK Partinin orduyla ilgili politikalara dikkat çekildi. Türklerin orduya saygı duyduğu ancak halkın çoğunun askerlerin siyasetten uzak durmasını istediği belirtilen yazıda, Erdoğan'ın bunu yapmayı başardığı kaydedildi. Erdoğan'ın Kasımpaşalılığından ve kişisel özelliklerinden de bahsedilen yazıda, Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e sarfettiği sözlerin, Erdoğan'ın İslam dünyasındaki şöhretini pekiştirdiği hatırlatıldı. Yazıda, başarının anahtarının ekonomik büyümede olduğunu anlayan Erdoğan'ın, iktidarı döneminde Türkiye'yi İMF kredilerine bağımlı bir ülkeden dünyanın 16. büyük ekonomisine sahip bir ülke haline getirdiği kaydedildi. Yazıda, muhalefetin Erdoğan'ı koltuğundan etme ihtimalinin uzak olduğu, başbakanın AK parti içinde de gerçek rakiplerinin bulunmadığı belirtildi. 'İslamcılığın yayılacağı korkusu yaymanın' kendisine oy kaybettirdiğini anlayan muhalefetin, laiklik konusunda kampanya yapmayı bırakıp bunun yerine Erdoğan'ın demokrasi şampiyonu imajında delikler aramaya başladığı da yazıda kaydedildi. Erdoğan'ın siyasi programının temelini yeni anayasa hazırlanmasının oluşturduğu belirtilen yazıda, anayasa ve başkanlık sistemi tartışmalarına yer verildi. Başbakan Erdoğan'a en büyük tehdidin ekonomik kriz olduğu belirtilen yazıda, olası bir kriz sonucu ekonomide bozulmanın seçmenin Erdoğan'ı terk etmesine yol açabileceği ancak böyle bir krize kadar kimin patron olduğuna dair hiçbir şüphe bulunmadığı belirtildi.