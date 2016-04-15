"Türkiye'de yaşananları görmezden gelemeyiz"

DW: Türkiye

hakkındaki raporunuz rahat çoğunlukla Avrupa Parlamentosu

(AP) tarafından kabul edildi. Kısaca, bu yılki raporunuzun ana mesajları

nedir?

Kati Piri: Avrupa

Birliği ve Türkiye'nin birbirlerine ihtiyacı var. Ayrıca, göç konusu

da dahil işbirliği yapmak mecburiyetindeler. Bununla birlikte, aynı zamanda katılım

müzakereleri yürütmekte olan bir aday ülkede yaşananları görmezden gelemeyiz.

Burada, Avrupa Parlamentosu’nda geniş bir çoğunluk, medya özgürlüğü ve

Güneydoğu’da yaşanmakta olanlarla ilgili kaygılarını dile getiriyor. Avrupa

Parlamentosu'nun çoğunluğu bu sorunlara yanıt olarak 23 (yargı ve temel haklar) ve

24 (adalet, özgürlük ve güvenlik) numaralı müzakere başlıklarının açılmasını

savunuyor. Türkiye’de işlerin iyi gittiği düşündüğümüz için değil, bu konularda

diyaloğumuzu daha da arttıracağına inandığımız için istiyor.

DW: Sığınmacılar

konusu Türkiye ile Avrupa Birliği arasında önemli bir

diyalog konusu haline geldi. Bu konuda varılan anlaşma ile Avrupa

Parlamentosu’nun bu anlaşma hakkında söyledikleri arasında fark var. Bu

fark hakkındaki değerlendirmeniz?

Kati Piri: Bu konuyu bu hafta Strasbourg'da da tartıştık. AB Konseyi başkanı

Donald Tusk varılan anlaşmanın mükemmel olmadığını tartışmanın başında söyledi.

Türkiye'de de herkesin, bu anlaşmanın mükemmel olmadığını bildiğini sanıyorum.

Anlaşmanın gerçekleşmesi uygulamaya bağlı. Burada üç nokta önemli. Öncelikle,

anlaşmanın uluslararası ve Avrupa hukukuyla uyumlu olması gerekiyor. Şu anda

Yunanistan’da sahada çalışan insan hakları örgütlerinin kaygıları var. AB’nin orada

yaptıklarının henüz Avrupa ve uluslararası hukukla uyumlu olmadığını söylüyorlar.

Sığınmacılara güvenli ve yasal yollar açılmasını da sağlamalıyız. Türkiye’yle

sığınmacı yükünü aynı zamanda böyle paylaşabiliriz. Yani AB’ye gelen sığınmacıları

kabul ederek. Üçüncü olarak da tüm bunların sığınmacılar için de faydalı olması

gerekiyor. Yani bize yardım etmesi, yükün paylaşılması ama aynı zamanda Avrupa’ya

gelmek isteyen sığınmacılara açık kapımız olmalı, aynen şu an topraklarında 3

milyondan fazla sığınmacı barındıran Türkiye’nin son 5 yıldır yaptığı gibi.

DW: Türkiye

ile varılan anlaşmadan beklentiler mi çok yüksek sizce?

Kati Piri: Bu kiminle

konuştuğunuza bağlı. Benim bağlı olduğum siyasi grupta dahi

bu konuda görüş ayrılıkları var. Burada sadece ideolojik bölünmeden söz etmiyoruz,

bölünme aynı zamanda ulusal planda yaşanıyor. Almanya, Hollanda ve İsveç gibi

geçen yıl en fazla sığınmacı kabul eden ülkeler durumun böyle devam edemeyeceğini

gördüler. Yani, kontrol edilemeyen göç akını, bazı ülkelerin ellerinden geleni yapması,

diğerlerinin hiçbir şey yapmaması gibi. Bu ülkeler duruma daha pragmatik yaklaşıp,

anlaşma için öncü oldular. Elbette ülkeniz hiçbir sığınmacı almıyorsa, anlaşmayı

eleştirmek daha kolay. Dürüst olmak gerekirse, sivil toplum kuruluşlarından gelen

eleştirileri çok ciddiye alıyorum. Bunları dikkate almamız gerekiyor. Fakat ülkelerine

sığınmacı alınmasını istemeyen parlamenter meslektaşlarımın eleştirilerinin ciddiye

alınmasına karşıyım.

DW: Türkiye’yle

varılan anlaşma aslında bir paket. İçinde Türk vatandaşları

için vize konusu ve Ankara ile yeni müzakere başlıklarının açılması da var. AP

genel kurulundaki Türkiye oturumunda yaptığınız konuşmada anlaşmanın bu

haline sıcak bakmadığınızı hissettirdiniz. Bunu açabilir misiniz?

Kati Piri: Tabii.

Türkiye’de insanlar son 10 yılda, özellikle katılım müzakerelerinin

başlamasından sonra, büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Türk hükümeti

reform yapsa da

burada Avrupalı siyasilerin ‘Türkiye’nin ne yaptığı önemli değil, biz sadece onu AB

içinde istemiyoruz” dediğini duydular. Ben de bunun adilane olmadığını söylüyor,

eleştiriyorum. Şayet bir ülke reform yapıyorsa süreci hızlandırmalıyız. Şimdi ise tersi

oluyor. Türkiye’de reform yapılmıyor, hatta gerileme var. Fakat aynı siyasilerin,

Ankara ile göç alanında işbirliği adına “süreci hızlandırıp müzakere başlıkları açalım”

dediğini işitiyorsunuz. Genişleme süreci AB vatandaşları ve Türk vatandaşları için,

sadece başarı ve gerçekleştirilen reformlar temeline oturtulursa saygın bir süreç olarak

kalabilir. Bu sürecin, göç pazarlığı da dahil hiçbir konuyla ilişkilendirilmemesi gerektiği

düşüncesindeyim… Vize serbestisine gelince; bu konuyu Türkiye ile iki yıldır

müzakere etmekteyiz. Ben ve Türkiye raporunu kabul eden Avrupa Parlamentosu da

bunu desteklemekteyiz. Türkiye teknik kriterleri yerine getirir getirmez, derhal vizeyi

kaldırmalıyız.

DW: Türkiye'nin gerekli kriterleri yerine getirmesi halinde Avrupa

Parlamentosu'nun vize serbestisine yeşil ışık yakacağına inanıyor musunuz?

Kati Piri: Evet.

Kesinlikle inanıyorum. Kimi zaman eleştirenler sesleri en çok

çıkanlardır. Bu hafta Strasbourg’da da gördük. 23 ve 24’üncü müzakere başlıklarının

açılması çoğunluğun kabulünü gördü. Eleştirel sesleri kimi zaman medyada daha çok

duyuyor olabilirsiniz. Fakat burada çoğunluk Türkiye’de olup bitenlere karşı eleştirel

olmakla birlikte, ilerlemek de istiyor. Türkiye’yi eleştirip, ellerimizi çekmek ve

Türkiye’yle yapacak bir şeyimiz yokmuş gibi kapıları kapatmak istemiyoruz. Avrupa

Parlamentosu’nun çoğunluğu Türkiye ile yoğun işbirliğinden yana ve bu diyalog

sayesinde Türkiye’de reform süreci çabalarının artmasını ümit ediyoruz. Aynen

geçmişte olduğu gibi.

DW: Raporunuz kabul edildi. Türkiye ile Avrupa Parlamentosu arasındaki

ilişkilerde bundan sonraki adım ne olacak?

Kati Piri: Elbette

yaşam bir raporun kabul edilmesiyle değişmiyor. En azından önemli

konuları görebiliyoruz. Avrupa Parlamentosu’nda net bir çoğunluğun nerede olduğunu

görebiliyorsunuz. Türk hükümeti de kalkıp, ‘Avrupa Parlamentosu’nda bizi eleştirenler

var’ demekle yetinemez. Üzgünüm. 28 ülkede demokratik yollardan seçilmiş

parlamenterlerin çoğunluğu ifade özgürlüğü ve Kürt azınlığın durumu gibi

konuları

gündeme taşıyor. Bunlar sadece birkaç bireyin eleştirileri olarak değerlendirilemez.

Avrupa Parlamentosu ve TBMM olarak bir Karma Parlamento Komisyonumuz var. Bu

Komisyon içinde Türkiye’den yeni üyeler bulunuyor. Eleştirinin derhal hakaret olarak

ele alınmadığı samimi bir diyalog başlatabiliriz. Ben örneğin, Türk mevkidaşlarımın

AB’nin sığınmacılar konusundaki politikasıyla ilgili eleştirilerini dinlemekten

hoşlanıyorum. Bu politikayı ben de eleştiriyorum. Birbirimize karşı kimi zaman

saldırganlığı aratmayan dil kullanmaktan vazgeçelim. Türkiye’nin AB’ye katılım

sürecindeyiz. Bu da Türkiye’nin objektif kriterleri yerine getirmesi anlamına geliyor.

Türkiye bunları yapmadığı zaman da söyleyebilmeliyiz.

DW: Türkiye ile yeni müzakere

başlıkları açılması AB-Türkiye ilişkilerine yeni

bir ivme kazandırmaya yetecek mi? Avrupa’da yükselişte olan popülizm ve aşırı

sağ da dikkate alındığında sorun daha politik değil mi?

Kati Piri: Başlıkların

açılması sorunları birden çözecek sihirli bir değnek değil.

Söylediğim gibi, Türkiye’nin içindeki gelişmelerle ilgili kaygı dile getirmekle birlikte

müzakere başlıklarının açılmasından yanayız. Fakat bu kaygılar başlıkları açıyoruz

diye bir yere gitmiyor. İşbirliği yapmamız, yoğunlaştırmamız gerektiği ve bu ortaklığın

nereye götüreceği bağlamında Avrupa vatandaşlarını ikna etmenin tek yolu

Ankara’dan da pozitif işaretler almaktan geçiyor. Bu nedenle bu yıl büyük öneme

sahip. Kıbrıs’ta yeniden birleşme görüşmeleri devam ediyor. Onlarca yıldır süren bu

sorunun çözümüne katkı sağlayacağı konusunda Türk hükümetine güveniyorum.

Olursa çok pozitif katkı sağlar. Avrupa ve uluslararası hukuka uygun olduğu sürece,

sığınmacılar konusundaki işbirliğimizin pozitif katkı sağlayacağına eminim. Türkiye’de

de Kürt barış sürecinin yeniden başlaması, gazetecilere baskının sona ermesi, barış

için dilekçe imzalayan akademisyenlere baskının son bulması, Ankara’dan gelecek tüm

bu işaretler, yakınlaşmamız için bize çok yardımcı olacaktır.