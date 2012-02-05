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Politika

"Türkiye'de muhteşem işler yapılıyor" AFYONKARAHİSAR (A.A)

05 Şubat 2012 19:38

-"Türkiye'de muhteşem işler yapılıyor" AFYONKARAHİSAR (A.A) - 05.02.2012 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ''Başbakanımızın liderliğinde Türkiye'de çok muhteşem işler yapılıyor'' dedi. Eroğlu, AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetleri döneminde Türkiye'de çok önemli işler yapıldığını kaydetti. Toplantıyı düzenleyenlere teşekkür ettiğini bildiren Eroğlu, ''Gerçekten seçimlerde en fazla çalışan kapı kapı dolaşan kadın kolları başkanlığına özel olarak teşekkür ediyorum. Seçimlerde yüzde 64 aldık. Bu az bir rakam değil. Şuhut'ta 3 kişiden 2'si AK Parti'li ancak bu yeterli değil. Unutmayın ki pek çok ilçe sizi geçti. İscehisar, Bolvadin ve Afyonkarahisar merkez ilçe sizi geçti. Burada yapılanları kimse bilmiyor. Bizim yaptığımız yatırımlar 60-70 yılda yapılmadı'' dedi.  -''Dünya'da küresel ekonomik kriz var''- Türkiye'nin durumunun Avrupa ülkelerinden çok daha iyi halde olduğunu anlatan Eroğlu, şunları söyledi: ''Dünya'da küresel ekonomik kriz var. Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İtalya iflas etti. AB'de neredeyse 6 ülke, IMF ile şu anda masaya oturdu. ABD'deki krizi biliyorsunuz, yüzlerce banka battı. 2001'deki kriz dünyanın krizi değildi. Türkiye'nin kriziydi. O kriz bu ülkeyi yönetemeyen beceriksiz, kabiliyetsiz yöneticilerin neden olduğu bir krizdi.'' Türkiye'nin şanlı tarihi olan bir ülke olduğunu ifade eden Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:  ''IMF bize anlaşmaya geldiğinde biz onlara şartlarımızı söyledik. 'Kabul ederseniz' imzalarız dedik. Eskiden IMF'den görevliler geldiğinde, bize her türlü şartlarını kabul ettirip gidiyormuş ama artık devir değişti. 23,5 milyar dolar geçmişten borcumuz vardı, yaklaşık 35 katrilyon lira. Bu borçları vadesi geldiğinde takır takır ödüyoruz. Şimdi borcumuz 2 milyar dolar kaldı. Borçlarımızı vadesi geldiğinde ödüyoruz. Başbakanımızın liderliğinde Türkiye'de muhteşem işler yapılıyor.''

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