-"TÜRKİYE TURİZMİNİN 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ" ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 2009 yılında dünya genelinde yaşanan ekonomik krizin 2010'da da etkilerini gösterdiğini ifade ederek, dünyanın önde gelen on turizm ülkesi arasında sadece Türkiye'nin yılı artıyla kapattığını söyledi. Bakan Günay, Türkiye turizminin 2010 yılı değerlendirmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2010'da istikrarlı bir biçimde önde gelen turizm pazarı olarak kendine sağlam bir yer edindiğini belirtti. Geçtiğimiz yıllarda dünyada turizm sektöründe yüzde 4 civarında gerileme olduğunu, bu gerilemeye rağmen Türkiye'nin 2009'da yüzde 3 civarında bir artış sağladığını kaydeden Bakan Günay, ''2003 yılında ülkemize gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık 13 milyon iken, bu yıl 28 milyonun üzerine çıkıyoruz. Geride bıraktığımız 8 yılda Türkiye daha önceki dönemin iki katının üstünde bir artış göstermiş oluyor. Her yıl dünya ortalamasının üzerinde bir seyir izliyoruz, bu da ülkemizin istikrarlı bir biçimde geliştiğini göstermektedir'' dedi. Gelir açısından bakıldığında 2009'da 21 milyar doları geçen Türkiye'nin 2010 yılında 23 milyar dolar civarında bir gelir elde edeceğini tahmin ettiğini bildiren Bakan Günay, şöyle devam etti: ''Bu rakam Türkiye'nin 2009 yılındaki dış ticaret açığının yüzde 55'ine karşılık gelmektedir. Türkiye, 2010 yılı itibariyle ziyaretçi sayısı itibariyle dünyada 7. sırada yer alırken, turizm gelirleri anlamında 9. sıraya yükselmiştir. 2009 rakamlarıyla dünyada turizm alanında 800 milyonun üzerinde ziyaretçi var. Bu rakam 1 milyara, gelir portföyü de 1 trilyon dolara doğru ilerliyor. Ülkemizin bunun içinden önümüzdeki dönemde çok daha büyük paylar alması için, turizmi ülke düzeyinde yaygınlaştırmak, kıyılardan içeriye çekmek ve çeşitlendirmek amacını güdüyoruz. Anadolu'nun çok önemli bir şehir turizmi potansiyeli var. Türkiye'ye giriş yapan turisti Anadolu'nun içlerine çekmek gerektiğine inanıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'' -''TÜRKİYE KİTLE TURİZMİNDE ÖNEMLİ MESAFELER ALDI''- Bakan Günay, Türkiye'nin kitle turizminde önemli mesafeler aldığını ifade ederek, Van Gölü ve çevresinde Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da, Hatay'dan Mardin'e kadar ilerleyen hat üzerinde, Kapadokya'da, Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de, Antalya dışında Akdeniz'in doğusunda, başka alanlarda da yeni farklı konseptlerde turizmi geliştirmeye çalıştıklarını bildirdi. Bu kapsamda termal turizmin geliştirilmesi için Türkiye'nin Termal Turizm Master Planı'nın da hazırlandığını belirten Günay, yayla turizmi konusunda da Kültür ve Turizm Bakanlığının yeni projeleri bulunduğunu söyledi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile Van Ticaret ve Sanayi Odasının iş birliğiyle 2009'da ilk defa Doğu Anadolu'da bir turizm fuarı yapıldığını anımsatan Bakan Günay, ''Van odaklı bir destinasyon oluşturmak için önemli bir adım atıldı. Dört yıl boyunca İzmir'de geniş katılımlı olarak düzenlenen turizm fuarını bu yıl bir doğu şehrimizde, Van'da düzenleme kararı aldık ve uyguladık. Böylece Doğu Anadolu coğrafyasının zenginliğini herkese tanıtmayı amaçladık'' diye konuştu. -2010 İSTANBUL AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ- İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olması dolayısıyla diğer yıllara göre daha yoğun ve hareketli günler geçirdiğine değinen Bakan Günay, restorasyonlara, kazı çalışmalarına, turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalara daha da hız verildiğini anlattı. Bu çalışmaların sonuçlarını vermeye başladığını belirten Günay, Bakanlık olarak bir yandan da turizm sektörünün işini kolaylaştırmaya çalıştıklarını ifade etti. Yatırımcıya arazi bulmaya, istihdamda, enerjide bazı kolaylıklar getirmek için uğraş verdiklerini dile getiren Günay, şunları kaydetti: ''Ancak turizm sektörünün niteliğinden bir şey kaybetmemesi, bu özelliğini daha da geliştirmesi, dünyanın geri kalanıyla bu konuda rekabet şansını yitirmemesi için kaliteyi kontrol etmeyi de ihmal etmiyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse; 2010 yılının Türk turizmi için dünyada yaşanan ekonomik krizi de göze alırsak, iyi bir sene olduğunu düşünüyorum. Dünya ekonomisindeki kötü gidişe rağmen ülkemiz turizmi yıllardan bu yana kazandığı ivmeyi kaybetmeksizin yükselmesini sürdürmüştür. Turizm sektörümüzün önümüzdeki yılda da önemli atılımlar yapacağını düşünüyor, tüm sektör unsurlarının iyi bir sene geçirmesini diliyorum.''