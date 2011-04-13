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Dünya

"TÜRKİYE SEÇİMLERDEN GÜÇLÜ ÇIKACAK" ANKARA (A.A)

13 Nisan 2011 12:51

-"TÜRKİYE SEÇİMLERDEN GÜÇLÜ ÇIKACAK" ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünü desteklediklerini, ayrıca Türkiye'nin 12 Haziran seçimlerinden daha da güçlü çıkacağını söyledi. Büyükelçi Ricciardone, Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelerek, çeşitli konulara ilişkin soruları yanıtladı. ABD'nin geçen hafta insan hakları raporunu yayımladığını hatırlatan Ricciardone, basın ve ifade özgürlüğünü desteklediklerini belirterek, "Her demokratik ülkede medyanın rolü hayati önemdedir. Ben sizlerin rolünü çok önemsiyorum. İşinize, enerji ve cesaretle devam ettiğiniz sürece gelecek için hepimiz iyimser olacağız" dedi. Ricciardone, basın ve ifade özgürlüğünü genel olarak desteklediklerini, bu sözlerin kişisel olaylara ilişkin olmadığını ifade etti. Büyükelçi Ricciardone, 12 Haziran'da yapılacak seçimler konusunda da tamamen tarafsız olduklarını belirterek, "Ancak Türk demokrasisi hakkında gayet iyimseriz. Seçim sonuçlarını tabii ki kimse kestiremez. Ancak bildiğim tek şey, Türkiye bu seçimlerden daha da güçlenerek çıkacaktır" diye konuştu.

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