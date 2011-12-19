-"Türkiye Müslüman birliği oluşturabilir" TRABLUS (A.A) - 19.12.2011 - Libya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Abdurrezzak Muhtar Abdülkadir, ''Umarım Türkiye, şu anki ekonomik büyümeyi devam ettirir, Çin ve Hindistan gibi büyüme trendi yakalar, bu büyümeyle birlikte dünyada bir Müslüman birliği oluşturabilir'' dedi. Türkiye'deki görevine 1 Ocak 2012 tarihinde başlayacak olan Abdülkadir, ilk röportajını verdiği AA ekibine, Libya'daki geçiş dönemi ve Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Muammer Kaddafi rejimi sonrası Libya'yı yöneten mevcut hükümetin geçiş dönemi hükümeti olduğunu hatırlatan Abdülkadir, hükümetin ilk olarak ülkenin güvenliğini sağlayacak tedbirler aldığını, bu kapsamda güvenlik birimlerini yeniden yapılandırdığını söyledi. Geçici hükümetin öncelikli görevleri arasında yaralıların tedavi edilmesinin bulunduğunu vurgulayan Abdülkadir, çatışmalar sırasında 50 binin üzerinde kişinin yaralandığını kaydetti. Libya'da bu dönemde çözülmesi gereken en önemli problemlerden birinin kayıpların bulunması olacağını belirten Abdülkadir, ''Kimi insanlar çocuklarını kaybetti, kimileri ailele fertlerini. Yakın zamanda bununla ilgili bir komisyon oluşturmalı'' diye konuştu. -Başbakan Erdoğan'a ilgisi Ortadoğu'daki gelişmelerde Türkiye'nin önemli rol üstlendiğine işaret eden Abdülkadir, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İslam ülkelerinin lideri konumunda olduğunu söyledi. ''İslam ülkelerinde yaşanan problemlerde Somali olsun, Libya olsun, Suriye veya Mısır olsun, hangi İslam ülkesi olursa olsun Türkiye bu sorunların çözümü için büyük bir rol üstlenmiş durumda'' diyen Abdürrezzak Muhtar Abdülkadir, Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin çok uzun bir tarihi geçmişe dayandığını belirtti. Libya'nın birçok bölgesinde Türk ailelerine rastlamanın mümkün olduğunu anlatan Abdülkadir, şöyle devam etti: ''İki ülke arasındaki ilişki sadece kardeşlik ilişkisi değil, aynı zamanda ekonomik ve politik birlikteliğe dayanıyor. Bu birlikteliğin gelecekte çok daha güçlü seviyeye ulaşacağı inancındayım.'' Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) üyesi olarak yapmaları gereken çok işleri olduğuna değinen Abdülkadir, ''Türk insanıyla gurur duyuyorum. Türk insanı bölge insanıyla bir olmuş durumda. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mükemmel liderliğinde Müslüman ülkelerle daha yakın ilişki kurdu Türk insanı. Başbakan Erdoğan, Müslüman ülkeleri önemsiyor'' diye konuştu.