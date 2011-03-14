-"TÜRKİYE İYİ BİR ÖRNEK" MOSKOVA (A.A) - 14.03.2011 - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin "İslam ve demokrasinin bir arada olabileceğine" yönelik en iyi örneği oluşturduğunu söyledi. Lavrov, Kuzey Afrika ve bazı Ortadoğu ülkelerinde son dönemde meydana gelen olayları Rus "3. Kanal" televizyonunun "Aktüel muhabbet" programında değerlendirerek, İslam ve demokrasinin bir arada olamayacağı eleştirilerine katılmadığını, Türkiye'yi örnek vererek dile getirdi. "Deneyimlerin İslam ve demokrasinin" bir arada yaşayabildiğini çok net şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Lavrov, bunun en güzel örneğinin de Türkiye olduğunu söyledi. Lavrov, bazı Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde meydana gelen olaylarla "radikal İslamcıların" bir ilgisinin olmadığını belirterek, "Libya, Mısır ve diğer ülkelerde gördüğümüz olayların ardındaki itici güç genellikle eğitimli gençlerdi. Muhalefetin seslendirdiği sloganlar çoğunlukla rejim ve iktidar değişimi ve demokratik temellerde iktidarın değişmesini talep ediyorlar. Şeriat kanunlarının yürütülmesini değil" dedi. Her ülkedeki "radikal İslamcı güçlerin" bu tip olayları kendi lehlerine kullanmak isteyebileceğini ifade eden Lavrov, "Ancak buna rağmen durum dramatize edilmemeli. Deneyimler, İslam ve demokrasinin birbirine gayet uyumlu olduğunu göstermiştir. Bunun en güzel örneği Türkiye" ifadesini kullandı.