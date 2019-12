-"TÜRKİYE İRAN'A YAPTIRIMLARA SAYGILI" NEW YORK (A.A) - 23.09.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu bakan yardımcısı Philip Gordon, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'nin 1929 sayılı İran'a yaptırım kararına saygı göstermeye ve ona uymaya dair tam niyetini açıkça beyan ettiğini ve bunu da yapmakta olduğuna inandıklarını söyledi. Gordon, New York'ta Waldorf Astoria Otel'de düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, "Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin 1929 sayılı kararına saygı göstermeye ve ona uymaya tam biçimde niyetli olduğunu açıkça ortaya koydu ve bunu da yapmakta olduğuna inanıyoruz" dedi. "Türklerle çok yoğun görüşmelerinin olduğuna" işaret eden Gordon, Tahran Bildirisi'nin gerek öncesinde gerek sonrasında onlarla görüştüklerini, Gazze'ye insani yardım filosunun da kapsamlı olarak ele aldıkları konulardan bir diğeri olduğunu belirtti. Gordon, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birkaç defa konuştuğunu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile düzenli görüştüğünü kaydederek, şöyle devam etti: "Türkiye'den daha kapsamlı ikili temaslarımızın olduğu bir ülke gerçekten yok, çünkü Türkiye, burada bahsettiğimiz hemen her konuyla ilgileniyor: İran, Afganistan, AB, NATO, füze savunma sistemi, Ortadoğu, İsrail, Irak. Dolayısıyla hem burada New York'ta hem de başka yerlerde, onlarla çok fazla temas halindeyiz". Gordon, Clinton'ın New York'ta Türk tarafıyla bir ikili temasının olup olmayacağına dair soru üzerine de, Clinton'ın, Davutoğlu ile ikili temasının şu anda programında olmadığını ancak ikilinin zaten düzenli olarak görüştüklerini söyledi.